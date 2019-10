Trupurile celor opt femei ucise în accidentul din Ialomiţa, aduse acasă pentru înmormânatare

Cele opt femei decedate în urma accidentului din Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa sunt Viorica Moise, 50 de ani, Aurelia Chiriţă, 31 de ani, Frusina Mirică, 44 de ani, Gabriela Botea, 41 de ani, Eugenia Drăgulin, 51 de ani, Irina Matei, 28 de ani, Alexandra Maria Badea, 22 de ani, Lucreţia Dan, 58 de ani. Pe lângă ele a murit şi şoferul microbuzului cu care călătoreau femeile. Ştefan Cosmin avea 43 de ani.

Zece persoane au murit, iar alte şapte au fost grav rănite sâmbătă dimineaţa, într-un accident rutier produs în localitatea Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa. Şoferul unui TIR a pierdut controlul direcţiei, a intrat pe contrasens şi a lovit un microbuz de transport călători.

Şase dintre răniţi au fost aduşi la spitale din Bucureşti, patru la Spitalul "Bagdasar Arseni" şi două la Spitalul de Urgenţă Floreasca. O altă victimă a fost transportată la spitalul din Slobozia.

Fata de 19 ani rănită în accidentul rutier de sâmbătă din judeţul Ialomiţa şi internată la Spitalul "Bagdasar-Arseni" din Capitală este în continuare în stare gravă, fiind intubată, a anunţat Ministerul Sănătăţii.

"Din păcate, tânara de 19 ani aflată la "Bagdasar Arseni" are în continuare viata in pericol pentru că leziunile pe care le are în urma accidentului prezinta un risc major. Medicii sunt rezervati in ceea ce priveste pronosticul ei", a declarat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, la România TV.

Ministerul Sănătăţii a anunţat că pe lângă tânăra de 19 ai, la Spitalul "Bagdasar - Arseni" mai sunt internate alte trei victime ale accidentului din Ialomiţa. Ele sunt sunt stabile, conştiente.

"În acest moment starea de sănătate a pacientelor internate la Spitalul Floreasca este stabilă. Ele sunt în continuare la Terapie Intensiva, una dintre ele este intubată, dar e stabilă. Trei dintre cele patru paciente internate la Spitalul "Bagdasar Arseni" sunt, de asemenea, stabile la Terapie Intensiva, constiente", a mai spus Sorina Pintea la România TV.