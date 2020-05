Victor Ponta: "În sfârşit şi-a dat seama şi USR că acum PNL este noul PSD"

Victor Ponta reacţionează la postarea deputatului USR Claudiu Năsui, cel care arată că liberalii, de când au preluat puterea, au preluat și oamenii care votau proiectele controversate din perioada lui Liviu Dragnea. Fostul premier sfătuieşte USR să ia exemplul Pro România, care ar fi o alternativă la PSD pe zona de stânga, şi să fie o alternativă reală la PNL pe dreapta.

"In sfarsit si-a dat seama si USR ca acum PNL este noul PSD (ba chiar mai rau)! Dar la ce le foloseste? In Parlament USR voteaza tot ce spune PNL - Sindromul Stockholm in varianta nationala! Sper sincer, pentru modernizarea scenei politice romanesti, ca USR sa renunte la modelul de “remorca a PNL” (modelul Basescu PMP) si sa ofere cu adevarat o alternativa pe zona de Dreapta! Asa cum ProRomania este o alternativa pe zona de Stanga!

Ce bine ca noi suntem ProRomania - si votam doar ce este bine pentru Romania!", scrie Victor Ponta pe Facebook.