Victor Ponta recunoaşte că s-a implicat în debarcarea lui Dumitru Dragomir de la LPF. "Era o ruşine pentru sportul românesc!"

Dumitru Dragomir a pierut, în 2013, alegerile pentru şefia LPF, după 17 ani de "domnie". Cel supranumit "Corleone" nu s-a sfiit să-l acuze pe Victor Ponta, premier la acea vreme, că "l-a lucrat" cu scopul de a-l înscăuna pe prietenul său, Gino Iorgulescu.

"Are dreptate! Da, mi-am dorit să nu mai fie președinte la Ligă. Dincolo de faptul că sunt prieten cu Gino Iorgulescu. Dar da, are totală dreptate, nea Mitică", a declarat Victor Ponta pentru Fanatik.

Întrebat dacă a vrut să îl bage la pușcărie pe Dumitru Dragomir, fostul premier al răspuns: " E o idioțenie, dintr-un simplu motiv. Când i s-au făcut lui dosare, mi s-au făcut și mie. Dacă își închipuie că eu mi-am făcut dosare ca să nu se prindă că i-am făcut și lui, înseamnă că are un singur neuron şi e mai puțin inteligent decât îl credeam eu. Repet, aia cu dosarele este o idioțenie. Aia cu schimbarea de la Ligă, așa e. Are dreptate să fie supărat pe mine, cred că e foarte bine că nu mai e şef la Ligă. Era o rușine pentru tot ceea ce înseamnă ideea de sport în România".

Victor Ponta a comentat şi activitatea lui GinoIorgulescu la LPF.

"Din câte am văzut, e un bun manager, că tot obține, an de an, bani mulți de la televiziuni. Nu mă uit la Liga 1, mă uit la un Steaua - Dinamo. Mă gândesc, să obții atâția bani... la ce meciuri sunt... Când mai trec, așa, și văd o tribună goală și fotbalişti care mai mult sunt pe jos decât pe sus, n-aș da nici 33 de euro, nu 33 de milioane de euro. E o problemă!", a declarat Victor Ponta.