Viorel Cataramă îi cere Avocatului Poporului să CONTESTE la CCR obligativitatea purtării măştii şi a termoscanării

"Obligativitatea purtarii mastii si a termo-scanarii reprezinta o limitare grava a mai multor libertati si drepturi fundamentale! Patriotii romani ii cer Avocatului Poporului (AP) sa sesizeze CCR pentru neconstitutionalitatea Art. 13 din Legea 55/2020.

Parlamentul Romaniei, cu buna stiinta si in dispret total fata de cetateni, a delegat catre doi ministri dreptul de a suspenda libertati, desi acest lucru este interzis prin Constitutie!

Trebuie sa constatam cu tristete ca in acest moment, doar AP si CCR mai lupta pentru respectarea drepturilor cetatenilor; judecatorilor Curtii, care in unanimitate dau solutii in acest sens, ar trebui sa li se ridice statui!

Anularea libertatilor inseamna TIRANIE si SCLAVIE; patriotii vor sa traiasca in LIBERTATE si SUVERANITATE, iar pentru aceste deziderate sunt dispusi sa treaca peste frica personala si sa-si riste chiar viata pentru tara lor!", scrie Cataramă pe Facebook.

Viorel Cataramă s-a îmbrăţişat cu ÎPS Teodosie, după ce a încercat să se infecteze cu noul coronavirus. Omul de afaceri l-a vizitat la Constanţa pe Arhiepiscopul Tomisului care a acceptat să-i fie duhovnic.

După ce a primit rezultatul celui de-al treilea test PCR prin care a aflat că nu are COVID, Viorel Cataramă s-a îmbrăţişat cu IPS Teodosie.

Vizita lui Viorel Cataramă la Constanţa vine după ce IPS Teodosie a fost criticat pentru că a împărtăşit acum câteva zile oamenii cu o singură linguriţa, punând in pericol oamenii de infectare cu coronavirus.

”Nu pot să nu constat cu foarte multă tristeţe că Sinodul Bisericii l-a criticat, iar justiţia l-a apărat”, a declarat Viorel Cataramă, conform Mediafax.

"Am venit să primesc o rugăciune, să primesc o binecuvântare. Am venit în acelaşi timp să mă sfătuiesc pentru că, după cum stiţi, sunt extrem de dezamăgit pentru faptul să Sinodul Sfinteri Biserici a capitulat fără luptă. Nu a militat pentru drepturile credincioşilor şi ale preoţilor de a sluji în biserică.

Biserica este locul unde trebuie să slujeşti, nu parcul, nu grădina, nu strada. De aceea cred că merită să facem toate eforturile şi să găsim toate soluţiile legale prin care preoţii şi credincioşii să poată sluji în biserică", a spus Viorel Cataramă.