Vouchere de vacanţă 2020. Corina Martin, reacţie după ce Ludovic Orban a spus că ar putea fi ELIMINATE

"Am văzut şi noi declaraţia dlui Orban, dar am pus şi mai multe întrebări. Am văzut că s-a respins acea ordonanţă, 1/2020. Prin această ordonanţă, din ce ni s-a explicat, se creau resurse financiare pentru a acoperi alte obiective ale Guvernului, printre care şi menţinerea voucherelor de vacanţă. Oricum, ce pot eu să vă asigur este că vom cere inclusiv celor care vor vota, indiferent de partid, să se creeze resurse la nivelul Executivului pentru a păstra această măsură extrem de importantă pentru turism.

Vom urmări pe mai departe, dar noi credem că se vor menţine aceste vouchere. Nici nu vreau să rostogolim un drob de sare despre care acum nu avem detalii. De-a lungul ultimilor doi ani s-a dovedit din plin efectul benefic al tichetelor de vacanţă. Nu cred că mai e nevoie să explicăm de ce este important să păstrăm această măsură", a spus Corina Martin, potrivit DCNews.

Reamintim că Ludovic Orban, a declarat marţi că, după respingerea în Parlament a Ordonanţei de Urgenţă 1/2020, este posibil să nu se mai dea voucherele de vacanţă pentru bugetari.

"Nu aţi văzut ce fac cu Ordonanţa de Urgenţă 1, care este piatra de temelie a construcţiei bugetare şi care este ordonanţa de urgenţă prin care am corectat toate aberaţiile antieconomice care au fost cuprinse în OUG 114? PSD ieri, la Senat, a părut într-un delir total prin ceea ce au votat ei acolo. Înseamnă că ei vor să crească punctul de amendă (...), vor să îşi crească lefurile de parlamentari şi ale demnitarilor, noi în ordonanţă reglementasem să plafonăm indemnizaţiile pentru toate funcţiile de demnitate publică tocmai pentru a reduce cheltuielile bugetului pe anul ăsta. (...) Noi am stabilit prin OUG măsuri de restrângere a cheltuielilor publice, am stabilit că acordăm în continuare voucherele de vacanţă, dar am menţinut valoarea lor la nivelul anului 2019 pentru a nu provoca o cheltuială suplimentară.

E posibil, în forma în care ei au respins ordonanţa de urgenţă, nici să nu se mai dea vouchere de vacanţă, la limită. Probabil PSD, pur şi simplu, şi-a pierdut cumpătul, nu poţi să respingi o ordonanţă care corectează nişte deficiente majore", a susţinut Orban.