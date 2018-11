Bădălău, despre recentele excluderi din PSD: O decizie care era necesară pentru liniştirea partidului

"Mi se pare o decizie care era necesară pentru liniştirea partidului. Ştiţi bine că în ianuarie am scris o scrisoare în care am spus foarte multe deficienţe vizavi de managementul politic, unele s-au remediat, unele sunt în curs de remediere. Am semnat chiar şi această scrisoare, ultimul document, dar am venit în CEx şi CEx-ul a avut o decizie, majoritatea a decis, mai departe am considerat că, dacă nu vrem răul partidului şi vrem să respectăm ce milioane de români ne-au votat şi ne-au cerut în continuare, să respectăm acea decizie. Că unii dintre colegii noştri nu au respectat-o, trebuie să suporte, trebuie să liniştim partidul şi să facem ceea ce ne-am propus şi ceea ce ne-au cerut oamenii", a afirmat Bădălău, la Parlament.



El a spus că cei doi au fost acuzaţi că au discutat cu Opoziţia vizavi de moţiunea de cenzură. "Domnul preşedinte a spus-o. Eu am încredere în conducerea partidului şi în colegii mei că sunt responsabili atunci când afirmă anumite lucruri", a adăugat Bădălău.



Întrebat dacă şi Gabriela Firea va fi exclusă din PSD, Niculae Bădălău a răspuns: "Nu cred, până la urmă toate discuţiile trebuie aduse în interiorul PSD şi reglat lucrul ăsta".



"Avem un guvern şi de foarte multe ori chiar şi public am criticat activitatea managerială a membrilor Guvernului. Niciodată nu am vorbit vizavi de un coleg al meu folosind un epitet, folosind anumite expresii jignitoare şi nu cred că este corect asta", a susţinut Bădălău.



Legat de pericolul de a se pierde majoritatea parlamentară, el a explicat că, atunci când majoritate hotărăşte un lucru, minoritatea se supune. "Indiferent de contestatari, aceste lucruri trebuie duse în interiorul partidului şi majoritatea decide. Când majoritate hotărăşte un lucru, minoritatea se supune. Singurul lucru care m-ar deranja la pierderea majorităţii şi a guvernării este că nu am putea finaliza ce am promis populaţiei. Atât. Restul, PSD a trecut prin perioade extrem de dificile", a afirmat senatorul social-democrat.



De asemenea, întrebat dacă ar trebui să continue excluderile din PSD în cazul în care continuă criticile, Niculae Bădălău a precizat: "Nu, exclus".



În context, întrebat dacă Paul Stănescu ar trebui să plece din Guvern, senatorul PSD a răspuns: "Paul este prietenul meu foarte bun, este unul dintre preşedinţii valoroşi. Paul Stănescu e un tip care are principii şi ţine la ele, dar, aşa cum am spus, niciodată nu voi vota împotriva lui Paul Stănescu, pentru că e unul din liderii politici ai PSD respectaţi şi care a făcut organizaţia Olt foarte puternică".



Luni, senatorul social-democrat Adrian Ţuţuianu şi secretarul general al PSD, Marian Neacşu, au fost excluşi din partid în urma unei decizii luate de Comitetul Executiv Naţional.