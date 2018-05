Carmen Harra va deveni mamă la 63 DE ANI. "Eu sunt cea mai fericită!"

Carmen Harra are o fiică, Alexandra, care s-a căsătorit în secret în luna decembrie a anului 2016. În ciuda faptului că a ajuns la 63 de ani, Carmen Hara își dorește să devină din nou mamă, prin adopţie. Recent, ea a a vorbit despre motivele care au determinat-o să facă acest lucru.

Carmen Harra, în război cu statul român. S-a ajuns la TRIBUNAL

"Eu sunt cea mai fericită! Dacă aș putea să adopt, eu cred în adoptat, cred în asta și mi-am propus să adopt chiar și un adult. Într-un fel l-am adoptat și pe asistentul meu. Cu cât avem copii mai mulți, copii în sensul că toți rămânem în inimă noastră. Eu sunt copil, nu o să îmbătrânesc niciodată și nu vrem să îmbătrânim, în interior. La nivelul sufletului vrem să fim mereu tineri și să iubim și să fim mereu fericiți, dar cred în a adopta, cred în a face bine, cred în a dărui. Sufletul ăla pe care îl adopți, mai ales dacă adopți un copil, tu sădești în el iubire. Nu contează biologic al cui este, câteodată omul ăla care vine în viață, vine pentru că între ține și sufletul respectiv poate să fie o cârmă dintr-o viață anterioară", a spus Carmen Harra în cadrul unei emisiuni tv.

Carmen Harra, îndrăgostită până peste cap la 62 de ani. "Este un băiat tare bun..."

Întrebată dacă ar adopta un copil, vedeta a spus că se gândește serios la asta: "Da, da și chiar mă gândesc foarte serios la a face lucrul asta. Pe de altă parte sunt o mare iubitoare de natură, de flori, de plante. Ador animalele, am găsit o pișca acum câteva luni. Nu am putut să o laș pe stradă, am luat-o în casă și am avut grijă de ea. Acum este o pisică mare. Eu sunt o iubitoare de animale, de pisici, de câini, de tot ce natură a creat. Este incredibil cu animalele astea, dăruiesc iubirea înapoi. Dacă nu puteți să adoptați un copil, adoptați un animal pentru că este o cârmă pozitivă".