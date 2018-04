CSA STEAUA - ACADEMIA RAPID LIVE VIDEO ONLINE 2018: Meciul care umple Arena Naţională. STEAUA RAPID LIVE STREAMING DIGI SPORT

CSA STEAUA - ACADEMIA RAPID LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT STREAMING: Azi, pe Arena Naţională, avem derby ca pe vremuri. ÎN DIRECT la Digi Sport 1, de la ora 19:45, se joacă derby-ul Ligii 4, Steaua - Rapid, cu zeci de mii de suporteri în tribune.

Cel mai mare stadion al ţării se umple pentru prima oară la un meci de liga a patra. Steliştii şi rapidiştii au luat peste 30.000 de bilete la duelul cu implicaţii mari pentru promovare. Rapid e lider, cu un meci şi două puncte în plus faţă de rivalii roş-albaştri.

Echipe probabile

CSA Steaua: Chiș – Boerean, Pădureț, Sitaru, Grigore – Răsdan, Constantinescu, Olaru, Vâlcea, Predescu – Camara. Antrenor: Ion Ion.

Academia Rapid: Ignat – Boian, Iacob, D. Bratu, Lădaru – Burlacu, Duriţă, Grigore, Goge – D. Niculae, Vlad. Antrenor: Constantin Schumacher.

Oaspeții fac eforturi să-l recupereze pe Daniel Pancu.

"Încet-încet, nu numai Steaua şi Rapid, ci şi celelalte echipe de tradiţie din fotbal românesc vor ajunge acolo unde îşi doresc şi cred că le este locul", a declarat directorul tehnic al CSA Steaua, Marius Lăcătuş.

"E un meci al orgoliilor, al ambiţiilor de a demonstra adversarului că eşti superior atât pe teren, cât şi în tribune", a completat preşedintele giuleştenilor, Daniel Niculae.

Jucătorii Stelei sunt motivaţi la maximum înaintea partidei cu Rapid. Majoritatea fotbaliştilor celor două echipe vor juca în premieră în faţa a 40.000 de spectatori.

Ştefan Iovan ştie cum este un derby cu stadionul plin. În martie 1985, a jucat împotriva Rapidului în faţa a aproape 100.000 de spectatori.

"Ştiu că erau oameni şi pe pistă şi, dacă voia cineva să mă prindă de picior, mă putea agăţa. Cred că suntem, din toate punctele de vedere, puşi la punct, şi fizic, şi mental, ca să reuşim un joc bun şi să câştigăm", a spus căpitanul de la Sevilla.





CSA STEAUA - ACADEMIA RAPID LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT STREAMING: Oficialii celor de la CSA Steaua au anunţat viner,i într-o conferinţă de presă, numărul exact de tichete vândute pentru derby-ul de sâmbătă cu Academia Rapid: 35.425.

Aşteptările foarte mari create în jurul derby-ului bucureştean au dus la rostirea unor cifre mult, mult mai mari, unii dintre fani s-au gândit la doborârea recordului pentru un meci din ligile inferioare, dar, cu o zi înaintea meciului, s-au vândut "doar" 33.000 de bilete, cărora li se adaugă invitaţiile şi abonamentele. Iar cifra, foarte mare pentru standardele fotbalului românesc, e departe de aşteptările multora, în condiţiile în care liderul de galerie al Rapidului a transmis că 35.000 de giuleşteni vor fi prezenţi pe Arena Naţională: "Am simţit nevoia să venim cu câteva precizări şi date oficiale. E clar că a fost un interes major şi toată lumea l-a perceput aşa. E o partidă cu semnificaţie mare, un moment istoric pentru fotbalul românesc. În momentul de faţă, vândute, trimise prin curier şi pretipărite sunt aproximativ 33.000 de bilete. Lor li se adaugă cele 1.000 de abonamente de sezon şi invitaţiile acordate sportivilor din alte secţii. 35.425 e, în momentul de faţă, capacitatea ocupată a stadionului. Azi s-au deschis casele de la Arena Naţională. În mod clar, din estimările noastre, ne aşteptăm să fie aproximativ 40.000 de oameni la meci! Cele două peluze sunt epuizate, dar nu ştiu dacă biletele sunt achitate în întregime, mâine vom vedea exact. Ştiu că suporterii rapidişti au fost mai harnici în primele zile, dar situaţia s-a echilibrat", e anunţul celor de la CSA Steaua.

"Vor veni şi suporteri ai celor de FCSB. Şi ei vor să vadă acest meci, vor lăsa deoparte orice antipatie faţă de Steaua noua, zic aşa pentru că e înfiinţată de câteva luni. Cu timpul, dacă vom urca în fiecare divizie, dacă vom ajunge în Liga 1, mulţi dintre ei vor reveni alături de noi", a declarat şi directorul sportiv al clubului roş-albastru, Ştefan Iovan.

Record de asitenţă la un meci din România în 2018

Steaua - Rapid va depăşi recordul de asistenţă la un meci din România, în 2018. Peste 40.000 de spectatori sunt aşteptaţi pe Arena Naţională, acolo unde forţele de ordine vor fi în număr de 1.000.

În februarie, Dinamo - FCSB s-a disputat cu aproape 25.000 de fani pe cel mai modern stadion al ţării.

Aproape 100.000 de euro va încasa Clubul Sportiv al Armatei din vânzarea biletelor.

Pe Arena Naţională va fi o adevărată sărbătoare. Fanii vor putea admira Cupa Campionilor. Chiar oamenii care au câştigat-o, în 1986, vor aduce pe teren replica trofeului.

Legendele de la Sevilla au semnat 100 de mingi pe care le vor şuta în tribune înaintea meciului, iar foştii căpitani Tudorel Stoica şi Ştefan Iovan vor da, simbolic, lovitura de start.

Pancu face tot posibilul să fie pe teren. Mesaje de susţinere de la legende

Daniel Pancu trage de el să fie pe teren la derby-ul anului. Atacantul a revenit după o accidentare exact înainte de partida de pe Arena Naţională, care va fi ÎN DIRECT la Digi Sport 1, de la 19:45.

"Mi-e dor de un gol cu Steaua, dar, am spus mai devreme, e mult mai importantă victoria. Nu e mai important Pancu sau Niculae sau oricare alt jucător", a declarat veteranul de 40 de ani, care a marcat ultima oara împotriva Stelei în Giulesti, acum 4 ani.

Marius Şumudică şi Cristi Săpunaru vor fi cu sufletul alături de giuleşteni. Cu lacrimi în ochi, antrenorul lui Kaiserispor le-a trimis un mesaj de susţinere rapidiştilor înaintea derby-ului cu Steaua.

Cei doi, care se numără printre cei mai iubiţi rapidişti din istorie, nu pot veni pe Arena Naţională, pentru că la o zi după derby, au meci in campionat.

"De la un copil al Giuleştiului, cu dragoste. Ce mult mi-aş fi dorit să fiu sâmbătă pe Arena Naţională. Pe teren, în peluză, nu contează... Să fiu alături de voi. De când aştept ziua asta, ziua renaşterii pentru noi, să redevină totul aşa cuma fost", a transmis Săpunaru.

"Vă rog să urlaţi sâmbătă cât puteţi, să simt că renaştem. Vreau să aud şi eu până aici, unde sunt, să mi se facă pielea de găină şi să strig împreună cu voi, ca şi când aş fi acolo, forza Rapid", a spus Şumudică.

Un nou record mondial?

Meciul Steaua-Rapid ar putea stabili un nou record mondial şi să devină partida din liga a patra cu cel mai mare număr de spectatori.

Glasgow Rangers a stabilit un nou record în august 2012, când la partida cu East Stirling au asistat 49.118 spectatori. "Albaştrii" s-au impus, la doar câteva luni după ce clubul a intrat în faliment şi s-a reorganizat în ultimul eşalon, cu scorul de 5-1.

"Este o situaţie bizară, iar recordul lui Rangers poate fi bătut de un meci din Liga IV din România, în acest weekend. CSA Steaua va juca împotriva celor de la Academia Rapid într-un meci care va avea loc pe Arena Naţională din București. Au existat cozi uriașe pentru bilete și deja au fost vândute 45.000. Sunt aşteptaţi 55.000 de fani", notează thescottishsun.co.uk.

Etapa mult așteptată a sosit! Runda cu numărul 23 din Liga a IV-a bucureșteană se va disputa în acest final de săptămână, când CSA Steaua și Academia Rapid vor disputa derby-ul competiției.

Cele două mari rivale se vor duela pe Arena Națională, sâmbătă, de la ora 19:45, iar stadionul se anunță a fi unul plin. Suporterii vor să bată recordul de audiență al unui meci din Liga a IV-a, deținut de Glasgow Rangers (49.118 de spectatori într-un meci cu East Stirling).

Programul etapei

Vineri, 13 aprilie

17:00 AS Romprim – CS Progresul București 2005

17:00 SC FC Metaloglobus SA – AS Termo

17:00 AFC Progresul 1944 Spartac – AS Tricolor Footbal Club 2-3

Sâmbătă, 14 aprilie

16:00 AS Carmen București 1937 – CS FC Dinamo

17:00 AFC Asalt – ACS Victoria București

17:00 AFC Comprest GIM – AFC Rapid

19:45 CSA Steaua – AS Academia Rapid

AFC Venus 1914 stă.