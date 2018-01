Hans Klemm: Sunt impresionat de investiţiile pe care le fac comunităţile din România în bibliotecile publice

Raftul American este o colecţie de 250 de volume din literatura americană, donate bibliotecii de Ambasada Statelor Unite ale Americii. Evenimentul a debutat marţi dimineaţa, la sediul central al Bibliotecii Judeţene "Ioniţă Scipione Bădescu" Sălaj, unde ambasadorul SUA a fost primit de managerul instituţiei, Florica Pop, cu tradiţionala pâine şi sare. Hans Klemm a vizitat mai apoi câte dintre secţiile bibliotecii, primind, în mod onorific, o legitimaţie de bibliotecă ce are numărul 100, pentru a marca, astfel, cei 100 de ani de Marea Unire.



La Secţia de tineri şi adulţi a Bibliotecii Judeţene Sălaj, înaltul oaspete american a fost aşteptat de un grup de de circa 100 de persoane, reprezentanţi ai administraţiei locale şi judeţene, dar şi angajaţi ai bibliotecii şi bibliotecari de secţiile rurale şi orăşeneşti din întreg judeţul.



Ambasadorul SUA în România şi-a exprimat speranţa că donaţia făcută bibliotecii judeţene va ajuta la o mai bună cunoaştere a culturii şi civilizaţiei americane de către români.



"Este un gest care demonstrează prietenia dintre SUA şi judeţul Sălaj, municipiul Zalău, însă consider că este un gest mic - doar 250 de titluri pe lângă cele 300.000 de volume pe care le aveţi dumneavoastră - aşadar un impact mic. Dar sper că ele le vor fi de ajutor locuitorilor judeţului Sălaj. Sunt titluri de non-ficţiune, dar şi de istorie, eseuri, lucrări ale unor importanţi autori americani. (...) Acest gest este o continuare a colaborării existente între Ambasada SUA, între companiile americane, între reprezentanţi ai unor organizaţii americane, precum Corpul Păcii, asociaţii precum Fundaţia Română-Americană, şi locuitorii Sălajului", a afirmat înaltul oficial american.



În discursul rostit cu ocazia inaugurării Raftului American, Hans Klemm a subliniat la rândul său importanţa bibliotecii în viaţa comunităţii, declarându-se impresionat de investiţiile făcute în bibliotecile publice din România



"Cât despre biblioteci, (...) ele constituie un portal către comunitate. (...) În călătoriile mele prin România, mă aflu adesea într-o bibliotecă judeţeană, pentru că bibliotecile judeţene sunt partenerii noştri vitali în încercarea de a-i ajuta pe români să cunoască şi să înţeleagă mai bine cultura şi valorile americane. Sunt, însă, întotdeauna impresionat de investiţiile pe care le fac comunităţile din România în bibliotecile publice, nu doar în colecţiile de cărţi, care întotdeauna, pentru mine, sunt surprinzător de mari, nu doar în clădirile, care sunt, adesea, foarte mari şi impresionante, însă şi datorită investiţiilor pe care bibliotecile judeţene le fac în comunitate. Aşa am înţeles, din cele spuse de dumneavoastră, că aşa se întâmplă şi aici", a menţionat ambasadorul SUA.



Managerul Bibliotecii Judeţene Sălaj, Florica Pop, a precizat că instituţia pe care o conduce a avut, de-a lungul timpului, mai multe proiecte dezvoltate cu finanţare din Statele Unite. Ea a subliniat că, datorită acestor proiecte, dar şi a unor investiţii din partea Consiliului Judeţean, biblioteca a reuşit să ţină pasul cu cerinţele actuale, având, în cursul anului 2017, o medie de aproape 1.000 de vizitatori pe zi.



Tot marţi, ambasadorul SUA în România, Hans Klemm, va participa la evenimentele organizate la Zalău pentru a marca Ziua Internaţională a Holocaustului.