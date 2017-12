HOROSCOP 29 DECEMBRIE 2017: Fiţi prudenţi!

HOROSCOP 29 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Degaji o energie pozitiva debordanta pe care multa lume o apreciaza, deci sa nu te miri ca, dintr-o data, esti mult mai cautat si mai solicitat de prieteni. Unii chiar iti pot face declaratii de dragoste sau de prietenie la care nici nu te astepti, dar responsabil pentru aceasta popularitate neasteptata este entuziasmul tau molipsitor pe care il pui in valoare pe oriunde ai trece. Tu spui ca se poate orice si-i convingi si pe altii sa ti se alature, iar motorul principal al fiecarei actiuni esti tu.

HOROSCOP 29 DECEMBRIE 2017 Taur (21 aprilie - 21 mai)

Joci un rol important intr-o discutie, pentru ca sfatul tau este mobilizator pentru o persoana careia ii lipseste curajul. Tu ai o vorba buna pentru ea, ai un cuvant de incurajare care il va ajuta pe acesta sa treaca peste un blocaj si sa faca pasi mari inainte. Ai de ce sa fii mandru pentru ajutorul oferit, pentru ca poti vedea cu ochii tai ce salt mare se resimte acum in planurile celui din fata ta. Fara tine, ar fi stat mult timp in acelasi loc fara stie ce e de facut, or, cu tine alaturi, parca a prins din nou viata. Sustine-l, incurajeaza-l, motiveaza-l cum stii tu mai bine.

Citeşte şi HOROSCOP 2018: Zodiile care isi cunosc sufletul pereche si devin parinti. Este anul lor

HOROSCOP 29 DECEMBRIE 2017 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Partenerul s-ar putea sa nu agreeze prea mult nevoia ta de libertate si sa incerce sa-ti mai restrictioneze spatiul personal, sa-ti mai taie elanul, dar nu-l lasa sa faca asta! Daca te iubeste, ar trebui sa inteleaga si sa accepte ca tu esti un spirit liber care doreste, macar din cand in cand, sa zboare in voie, asa cum simti nevoia si azi. Daca gelozia, posesivitatea sau egoismul lui se bat cap in cap cu dorinta ta de libertate, e semn ca nu e omul care ti se potriveste. Daca ar fi spirit geaman cu tine, ar zbura acum alaturi de tine, deci gandeste-te cum il poti trage tu in sus pe el, si nu invers: el in jos pe tine.

HOROSCOP 29 DECEMBRIE 2017 Rac (22 iunie - 22 iulie)

Exagerezi cu munca! Gandeste-te mai mult la tine, la linistea ta, poate chiar la sanatatea ta. Ai atins un nivel de oboseala si de stres fara precedent, incat ar fi mare nevoie de pauza. Numai prin odihna pasiva, nefacand nimic chiar, sau ocupandu-te de activitati care fac bine sufletului si spiritului, iti vei reincarca bateriile. Nu te implica in activitati cu un consum fizic sau mental masiv, pentru ca nu vei face fata. Ai putea depune prea mult zel in ce ai de facut, dar excesul de zel nu duce neaparat la reusite, ci poate genera erori si esecuri. Las-o mai moale. E final de an, aduna-ti fortele si vei continua peste cateva zile! Acum retrage-te un poc din forfota lumii.

HOROSCOP 29 DECEMBRIE 2017 Leu (23 iulie - 22 august)

Din dispute se pot naste azi solutii excelente, ca atare nu incerca sa pui pumnul in gura celor care nu sunt de acord cu tine. Chiar daca fiecare emite idei contradictorii, diametral opuse celor din jur, pana la urma veti gasi o cale ce poate uni la un loc toate aceste controverse pentru a genera o solutie din care fiecare are ceva de invatat sau de castigat. Exprima-ti opinia, chiar daca nimeni nu e de partea ta, tot asa cum nici tu nu spune nu din start unei pareri in care nu crezi. Vei vedea ca toate se leaga la un moment dat!

Citeşte şi Sfatul anului 2018 pentru fiecare zodie. Când sunt cumpene, când sunt zile norocoase, pe cine să ocoleşti...

HOROSCOP 29 DECEMBRIE 2017 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

Fa in asa fel, azi, incat sa ai timp si pentru sufletul tau - oferindu-ti cateva ore de liniste, in care sa stai doar cu tine insuti - dar si pentru prieteni, pentru ca iti extragi energia si dintr-o parte si din alta in mod egal. A sta toata ziua retras in casa are doar partial conotatii pozitive: pentru ca ai timp sa citesti, sa te odihnesti, sa meditezi asupra dorintelor tale, dar nu pentru toata ziua, pentru ca si afara, in lume, in spatii largi te asteapta cateva motive excelente de distractie. Gaseste-ti timp si stare si pentru unele si pentru altele, pentru o zi cu adevarat benefica si relaxanta pentru inima ta.

HOROSCOP 29 DECEMBRIE 2017 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

Unele lucruri ajung la final, intr-o zi, si nu are rost sa ramai atasat de cele de demult. Lasa trecutul sa se duca, gata, ce a avut de oferit, e deja amintire si ai folosit cu succes. Acum conteaza directia spre care te indrepti, iar viitorul e de-a dreptul promitator, numai ca nu poti vedea viitorul daca tu stai inca blocat in trecut. Deschide poarta care face trecerea dintre ce a fost si ce va fi si asteapta cu incredere ce are viata sa-ti ofere de acum inainte. Se apropie evenimente minunate, care au legatura cu tot ce ai trait pana acum, semn ca, bune, rele, evenimentele trecute le-au generat pe cele care urmeaza. Asteapta-le cu interes si optimism!

HOROSCOP 29 DECEMBRIE 2017 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Primesti o veste care anunta un eveniment viitor caruia ii acorzi o semnificatie cu totul speciala. Emotia creste cu fiecare ora care te apropie mai mult de acel moment si se vede ca stai ca pe ghimpi. E o asteptare placuta totusi, deoarece iti legi toate sperantele entuziaste de acea clipa la care vei ajunge curand. Ba chiar ai dori sa sari deja peste unele etape ca sa vezi deja acel punct atins. Nu te grabi, chiar si aceasta asteptare are rolul ei, pentru ca te face sa privesti cu si mai multa bucurie evenimentul ce te va face fericit.

HOROSCOP 29 DECEMBRIE 2017 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

Numara-ti un pic resursele materiale, ca sa descoperi ca stai chiar foarte bine. Azi poti folosi mai des cuvinte cu incarcatura pozitiva in tot ce tine de bani si bunuri, cuvinte precum belsug, abundenta, prosperitate care au rolul de a amplifica si mai mult energia pozitiva a banilor. Ba chiar ar fi bine sa le pui si mai bine in valoare, pentru ca nu are nici un rost sa scoti in evidenta opusul, adica ceea ce nu ai, ci cat de multe ai la dispozitie. Cu cat abordezi cu mai multa incredere o atitudine de invingator prosper care are toate resursele adecvate la indemana, cu atat viata ta se aseaza mai bine pe un teren stabil. Spune acum cu tarie: am tot ce vreau!

Citeşte şi Horoscop: Ce misiune ai în 2018, în funcţie de zodie. Iată ce trebuie să realizezi anul viitor

HOROSCOP 29 DECEMBRIE 2017 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

Ai grija cum discuti cu un prieten care trece prin momente mai dificile, pentru ca si un sfat amical il poate supara si mai tare. E atat de fragil din punct de vedere emotional, incat chiar si cel mai banal semn de apropiere il poate irita, ca atare trebuie sa te porti cu manusi cu un astfel de om! Asculta-l, incearca sa-l intelegi si doar daca iti cere ajutorul, ofera-i-l, ca nu cumva sa vada in gestul tau sincer si dezinteresat, o incercare de a intra in intimitatea sa. Stai deoparte pana ce-ti spune ca are nevoie de ajutor, altfel mai mult strici.

HOROSCOP 29 DECEMBRIE 2017 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Principiile tale sunt de neclintit si crezi in ele pana in panzele albe, incat e normal sa fii revoltat sa vezi ca unii le critica, le pun la indoiala sau nu le respecta. Lupta pentru a te face auzit, pentru ca nu sunt decat principii sanatoase si merita sa le scoti mai mult in lumina. Nu inseamna ca vei face aliati sau adepti, dar macar iti urmezi inima si constiinta si nu te lasi dominat de altii care nu se folosesc de adevar si cinste. Azi ai putea avea castig de cauza intr-o astfel de disputa de idei si principii, pentru ca tu te bazezi numai pe fapte reale, pe bun simt, pe lege, in timp ce altii le ocolesc.

HOROSCOP 29 DECEMBRIE 2017 Pești (19 februarie - 20 martie)

Daca pleci la drum, va fi o calatorie fructuoasa, in care ai ocazia de a intalni exact oamenii de care ai nevoie intr-un proiect important. Faci cunostinte noi, primesti idei sau solutii interesante ce merita puse in aplicare, iar succesul oricarei colaborari este asigurat. Daca vrei sa ai o zi de succes, ia legatura cu oameni din alte orase sau alte tari, pentru ca cele mai profitabile roade apar din colaborarile la distanta. Un telefon, un mesaj primit de departe sau o deplasare in plan geografic se pot solda cu rezultate demne de mandrie.