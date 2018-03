Horoscop weekend 30 martie-1 aprilie 2018: E Luna plina ALBASTRĂ în Balanţă! Vezi mesajul în funcţie de zodie

Acest fenomen este destul de rar pe durata unui an, dovada ca pentru 2018 acum este ultima Luna plina albastra. De aici si celebra expresie "once in a blue moon", adica "din an in Pasti" in expresia romaneasca, ambele insemnand faptul ca ceva se intampla rar.

In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti ce determina calitatea si intensitatea influentelor lor.

Luna simbolizeaza emotiile si felul in care ele influenteaza mintea; datorita apropierii ei de Pamant este considerata unul din corpurile ceresti cu cea mai mare influenta asupra oamenilor. Practic, Luna este astrul ceresc care seteaza starea emotionala a oamenilor, pe masura ce tranziteaza semnele zodiacului.

Oamenii au credinte solide cu privire la cum le influenteaza luna comportamentul iar cercetatorii au analizat la randul lor fenomenul. Astfel, cei de la Universitatea din New Orleans spun ca 43% din oameni au un crez personal ca fenomenul lunii altereaza comportamentul uman. In particular, cei ce lucreaza in sanatatea mentala (psihologi, psihoterapeuti, psihiatri, asistenti, terapeuti NLP) cred asta mai mult decat alte grupe de meserii.

Cercetatori din Polonia de la Departamentul de terapie experientiala, Institutul de Imunologie spun ca ciclul lunar are impact asupra reproducerii umane, asupra fertilitatii, menstruatiei si ratei nasterilor. Studiul a aratat si ca internarile la spital si urgentele medicale din varii motive au fost asociate cu fazele lunii. La fel si cu numarul accidentelor in trafic, crimelor sau sinuciderilor care pot fi legate direct de fazele lunii.

In astrologie, Luna plina semnaleaza momentul in care avem ocazia sa privim foarte clar – sub puternica lumina a lunii, mai puternica decat oricand pe durata traseului ei de 28 zile – la ce se intampla in viata noastra ca sa decidem unde si daca este nevoie de schimbare. Ori de cate ori privim cu atentie sub aceasta lumina puternica, starile emotionale si mentale pot cunoaste fluctuatii puternice.

Efectele Lunii pline asupra biologicului organismelor vii, inclusiv asupra oamenilor, este intr-adevar ciudat. Paleta efectelor este foarte larga si greu de ignorat. Exista din vremuri antice o constientizare a efectelor Lunii pline asupra echilibrului mental si emotional al oamenilor. Din acest motiv exista si expresii precum "lunatic", toate derivate din latinul Luna, zeita astrului ceresc. In Marea Britanie de exemplu, problemele psihice si emotionale pe care oamenii le aveau in timpul Lunii pline erau asa de larg raspandite si recunoscute incat a fost creat actul "1824 Lunacy Act" in care era precizat faptul ca oamenii puteau "sa o ia razna" cand Luna era plina, deci erau scutiti de judecata faptelor lor din acea perioada sau cel putin aveau circumstante atenuante.

Luna plina aduce bine sau rau?

O luna plina este faza lunara ce se intampla atunci cand luna este in partea opusa Pamantului fata de Soare si este plina de semnificatii in cercurile spirituale. Desi in literatura folclorica luna plina este asociata cu insomnia, nebunia sau tulburarea psihologica, asa cum este si termenul de "lunatic", pentru spirituali luna plina este un moment de mare oportunitate, dezvoltare si activitate a sufletului si fiintei.

De fapt, pe durata unei luni pline, totul va fi amplificat, fie bun fie rau. De aceea, luna plina poate fi vazuta atat ca o vreme a crizelor dar si un timp al oportunitatilor extraordinare. Depinde de starea noastra generala si a activitatilor din timpul lunii pline daca ii vom culege efectele pozitive sau negative.

De aceea, este puternic recomandat sa te abtii de la diverse angajamente, sa ramai calm, relaxat la minte in timpul lunii pline ca sa eviti fluctuatii emotionale si mentale.

Fazele lunii pe durata unei luni calendaristice pot afecta semnificativ fiecare zodie in mod diferit si este bine sa stii la ce sa te astepti in functie de forma lunii.

Iata cum iti merge sub Luna plina albastra din 31 martie in functie de zodie:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Dupa tensiunea simtita in cursul saptamanii, in weekend vei vedea cum lucrurile se aseaza in matca lor. Tine mine ca si corpul tau are nevoie de grija si hrana asa ca termina treburile repede, fii atent la obiceiurile tale si la rutina zilnica. Dormi destul si odihneste-te cat de mult posibil ca sa fii productiv si pregatit sa faci fata lucrurilor ce vin spre tine.

Afirmatia weekendului pentru Berbec: Eu curg in armonie cu vremurile.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

In weekend te poti indragosti sau poti simti nevoia puternica sa faci ceva cu privire la felul in care arati si te simti in pielea ta. Lucreaza asupra calitatilor taler atractive si fii mandru de realizarile recente, gasind timp pentru odihna si bucurandu-te de tot ceea ce are viata mai bun sa iti ofere in acest moment.

Afirmatia weekendului pentru Taur: Eu sunt un om frumos, pe dinauntru si pe dinafara.

