Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru MIERCURI 21 NOIEMBRIE 2018. Ultima zi în Scorpion !

Luna este in Taur azi. In ultimele zile, atmosfera a fost as de incarcata incat ne prinde bine sa simtim contactul cu pamantul prin picioare, ca sa ne impamantam si sa profitam din belsug de ce va aduce Luna plina de Vineri. Insa pnetru astazi, profita de energia Taurului si mergi spre ce e important pentru siguranta si starea ta de bine. Fa-ti timp sa mergi descult prin casa, descarca toata electricitatea adunata si conecteaza-te cu pamantul.

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l :

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Cei ce au afaceri derulate de acasa din acest semn zodiacal pot vedea pe pielea lor ca afacerea si treaba merg mai bine decat de regula acum, dar clientii pot fi ceva mai nerealisti si nefocusati. Fa-ti un plan scris de afaceri sau stabileste intelegeri. Este important, mai ales daca este vorba de sume mai mari de bani investite si rulate in business.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Te poti afla in centrul atentiei acum. Ai oportunitati sa iti faci prieteni, sa cunosti persoane noi in mod neasteptat in viata ta sociala si sa te conectezi in moduri durabile cu alti oameni din viata ta curenta. Ai putea auzi vesti bune despre un deal sau o intelegere legala.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Viata ta de familie ar putea fi un pic mai complicata acum decat iti place tie. Adultii se comporta ca copiii, adica imatur, iar tu cauti intelepciune de la ei insa aceasta pare ca lipseste. Transforma aceasta stare de fapt in ceva pozitiv si reuniti-va intr-o atmosfera copilaroasa, eventual in jurul copiilor si al bunicilor, fara sa va luati excesiv de mult in serios.

