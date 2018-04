Horoscop: Zodiile de femei cu inima de aur

Iata in ce zodii sunt nascute femeile cu inima de aur:

Rac

Odata ce o vei cunoaste, vei dori sa o ai intotdeauna alaturi. Femeia din zodia Rac este painea lui Dumnezeu. Este atat de darnica si de sufletista incat te va impresiona pana la lacrimi cu altruismul si cu spiritul sau de sacrificiu. Este alaturi de tine in cele mai grele momente pentru a te ajuta sa le depasesti mai usor. Si asta intrucat fericirea ei vine din fericirea ta. Vei descoperi o femeie-copil, cu inima pura, care stie sa se bucure de lucrurile marunte.

Pesti

Dulce, frumoasa, linistita, armonioasa din toate punctele de vedere. Asa este femeia nascuta in zodia Pesti. Are un suflet minunat, fiind in stare sa ofere totul chiar daca ea ramane fara nimic. Si asta pentru ca e mai important pentru ea sa-ti fie tie bine. Face totul dezinteresat, nu asteapta niciodata nimic in schimb, pentru ca ea vrea ca lumea sa fie un loc mai bun. E romantica si fidela in acelasi timp, e toleranta si va transforma relatia voastra intr-un mic Paradis.

