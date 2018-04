Imagini halucinante într-o piaţă. Carne de miel, vândută în condiţii mizerabile

Şeful Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC), Horia Constantinescu, a declarat că reprezentanţii instituţiei au efectuat joi, un control în Piaţa Griviţei din municipiul Constanţa, descoperind mai multe persoane care vindeau carne de miel direct din maşină, fapt interzis de actele normative în vigoare.

"Am primit din piaţa constănţeană informaţia că se vinde o cantitate impresionantă de carne de miel, de miel întreg, de miel bucăţi direct din portbagajul maşinii, lucru care este interzis de actele normative în vigoare. Problema care ne-a cutremurat este că majoritatea cărnurilor abatorizate erau depozitate în portbagaj, la temperaturi de peste 20 – 25 grade Celsius, în maşini marea majoritate neautorizate, motiv pentru care am procedat, cu ajutorul colegilor din Poliţie şi de la Jandarmeriei, la suspendarea activităţii de comerţ până am reuşit să identificăm proprietarii maşinilor şi am permis vânzarea celor care ne-au putut prezenta atestate şi certificate emise de colegii de la Sanitar Veterinar pentru autovehiculele cu care au cărat în piaţă marfa", a afirmat Horia Constantinescu.

El a menţionat că cei care nu aveau documentele în regulă au fost conduşi în afara pieţei. Şeful CJPC Constanţa a mai spus că nu a dat sancţiuni celor care au transportat marfa în condiţii legale deoarece nu este vina lor că autorităţile nu le-au pus la dispoziţie condiţii proprii de depozitare.

Şeful Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor a menţionat că a fost nevoie de intervenţia poliţiştilor şi jandarmilor deoarece mulţi dintre cei care vindeau carne de miel din autoturisme au avut un comportament agresiv la adresa comisarilor.

"A fost necesară prezenţa colegilor din Poliţie şi Jandarmerie pentru că marea majoritate a celor prezenţi au înţeles să se comporte într-un mod cel puţin reprobabil, să urle, să înjure, să se comporte aşa cum au crezut ei de cuviinţă. La sfârşitul acţiunii de control au rămas să vândă în piaţă numai producători care au putut prezenta atât documente de provenienţă ale cărnurilor, mieilor în principiu, cât şi autorizaţii autovehiculelor cu care au transportat", a precizat Horia Constantinescu.

El a mai spus că reprezentanţii de la Administraţia Pieţelor au promis că începând de vineri împreună cu Jandarmeria vor veghea să nu se mai vândă carne de miel din portbagajul autoturismelor.