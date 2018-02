JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018. România, locul 16 în proba de bob dublu la JO de la PyeongChang

JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018. Maria Adela Constantin şi Andreea Grecu şi-au păstrat astfel poziţia pe care se situaseră în ziua anterioară, la finele primelor două manşe.

JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018. Miercuri, în manşele 3 şi 4, Maria Adela Constantin şi Andreea Grecu au avut evoluţii asemănătoare cu ziua anterioară. O primă coborâre mai bună, 51,39 secunde (cu 5,55 la start) şi a doua ceva mai slabă, 51,57 secunde (cu 5,56 la start). Calificat la Jocurile Olimpice in extremis, după ce Australia a renunţat la locul cotă, bobul feminin de dublu al României a reuşit să devanseze echipaje din Austria, Rusia, Jamaica (pilotul a concurat la JO 2014 pentru SUA) şi Nigeria.

JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018. Maria Adela Constantin: "A fost greu, a fost frumos şi am prins un bilet norocos să ajungem la Jocurile Olimpice, dar am încercat să ne vindem pielea cât scump. Va urma o mică pauză şi după aceea continuăm pregătirea pentru viitorul sezon. Vom munci, vom încerca să creştem la start, unde se face diferenţa de cele mai multe ori, şi să merg mai constant. Starturile noastre au fost constante, dar ar fi de preferat să coborâm sub 5,50 secunde".

JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018. Andreea Grecu: "A fost greu, dar şi frumos în acelaşi timp. Am avut starturi bune şi constante şi acest lucru ne-a ajutat pe parcursul coborârii. Pentru mine a fost ceva nou sezonul acesta pentru că am fost tot sezonul pilot şi a trebuit să mă întorc în spatele Mariei, pentru a putea să o împing la Jocurile Olimpice şi să-mi reamintesc poziţia de împingător. Maria conduce foarte bine, se vede că are experienţă. A greşit un pic la manşa a patra, dar eu ca pilot o înţeleg foarte bine. Este o pârtie grea şi nu toată lumea reuşeşte să meargă perfect. Sper ca la ediţia următoare să mergem amândouă, dar ca pilot".