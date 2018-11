Niculae Bădălău, despre camerele de supraveghere oprite: Soţia avea o problemă de intimitate

"Soţia mea şi fiica sunt efectiv traumatizate. Le e teamă. Dormeam la etaj şi cineva a stat 20 de minute la parter, în casă, cu noi acolo. Se putea întâmpla orice. (Uşa - n.r) nu a fost spartă, a fost descuiată cu cheie. Culmea, aveam o cheie pe interior. În acest moment, fiica mea nu doarme singură, la 20 şi ceva de ani”, a spus marţi, la Parlament, senatorul PSD Niculae Bădălău.



Întrebat de ce au fost oprite camerele de supraveghere, acesta a răspuns: „Pentru că soţia mea avea o problemă că poate cineva intra pe IP-ul camerei şi o poate vedea în alte momente şi nu are intimitatea necesară”.

Senatorul PSD a spus că nu i-au dispărut documente din casă. „Nu. Nici acum nu am reuşit să facem un inventar complet al lucrurilor din casă”. În legătură cu arma care i-a fost furată, acesta a spus că o purta des la el, pentru că a primit de-a lungul vremii mai multe ameninţări, şi că niciodată nu şi-a luat pistolul la Parlament.

Senatorul PSD Niculae Bădălău a declarat, marţi, că va contesta în instanţă amenda primită şi anularea permisului de port armă, după ce hoţii i-au furat un pistol din casă, menţionând că trebuie schimbată legea care prevede ca armele de foc să fie ţinute în seif.



"Legiuitorul te obligă să ţii arma într-un seif, cu muniţia în alt seif şi durează în jur de 12 minute ca să poţi să iei arma. Dacă cineva îmi spune că un hoţ sau un om care vrea răul familiei stă 12 minute ca să-ţi asamblezi tu arma şi să te duci la luptă acolo, e o problemă. Eu mă gândesc că trebuie schimbată toată legea şi că acolo unde oamenii locuiesc şi unde ar trebui ca familia ta să se simtă în siguranţă, şi aici nu e vorba de mine, că eu sunt bărbat şi am mai puţin curaj, dar vreau să vă spun că soţia mea şi fiica sunt efectiv traumatizate şi le e teamă", a spus Bădălău, la Parlament.



El a spus că a vorbit cu ministrul de Interne şi i-a explicat situaţia.



"Am vorbit ieri cu doamna ministru, i-am explicat, aşa cum şi dumneavoastră aţi relatat, pe lege, pentru că nu am deţinut arma de autoapărare, că nu am avut grijă să respect legea, am primit o contravenţie, dar complementar este şi o suspendare a permisului de port armă pe doi ani. Bineînţeles că voi merge în instanţă şi voi explica că este o lege proastă şi poate creăm un precedent şi cu instanţa pentru a corecta legea", a adăugat Bădălău.



Senatorul PSD a subliniat că legea trebuie modificată pentru a se putea lua măsurile de rigoare, "chiar şi cele extreme", în cazul celor care intră într-o casă fără acceptul proprietarului.



"Legea trebuie să fie modificată, să discutăm despre siguranţa cetăţeanului, de siguranţa familiilor noastre acolo unde locuim. Oricine intră şi ameninţă într-un fel, fără a avea acceptul proprietarului, într-o casă, să poţi să iei măsurile de rigoare, chiar şi cele extreme, pentru că altfel nu ai cum să-ţi aperi familia. Aşa cum spune legea astăzi, că atunci când vine un criminal sau un hoţ tu să iei aceleaşi măsuri, dacă domnul ăla vine cu un băţ, tu trebuie să ai tot un băţ, dacă acel om vine cu un cuţit, tu trebuie să ai tot un cuţit, dacă iei o măsură mai mare decât el eşti condamnat. Pe de altă parte, niciun om nu ar trebui să pătimească că îşi apără familia în locuinţa lui. (...) Cred că orice cetăţean al acestei ţări şi orice om întreg la cap îşi apără familia. Şi cred că în afara faptului că facem politică, că avem diferite meserii, familia este pe primul loc, cel puţin pentru mine. Şi pentru siguranţa familiei eu aş face orice", a mai spus Niculae Bădălău.



Bădălău a spus că la Comisia de apărare din Senat se află un proiect referitor la arme, dar acest proiect trebuie să fie "mult mai amplu vizavi de siguranţa cetăţeanului".



"Pentru că principalul obiectiv al nostru, în luptele cu Parchete, etc, am neglijat siguranţa cetăţeanului în această ţară şi fiecare cetăţean trebuie să se simtă apărat de statul ăsta unde plăteşte taxe şi impozite. Vorbesc despre un proiect care sunt convins că va afecta şi Codul Penal, pentru că inclusiv în Codul Penal se spune vizavi de momentul în care îl găseşti pe unul în casă ce măsuri poţi să iei. Dar eu cred că atunci când cineva intră peste tine în locuinţă şi există o ameninţare la familie să poţi să treci şi la măsuri extreme şi cred că aşa e normal", a mai susţinut Bădălău.



Bădălău a afirmat că au existat ameninţări la adresa sa şi din această cauză purta arma.



"În ziua aceea am avut-o cu mine. Eu am fost la medic în ziua aceea şi am fost singur şi asta a fost cauza pentru care am luat arma, au mai fost ameninţări la adresa mea şi am avut arma cu mine. Am avut o intervenţie chirurgicală la un ochi şi chiar aveam acoperit un ochi cu un plasture. Asta a fost şi cauza pentru care nu am mai pus-o (arma - n.r.) înapoi în seif", a explicat Bădălău.



Întrebat dacă ia des arma la el, Bădălău a răspuns afirmativ, subliniind însă că nu o ia în Parlament.



"Sunt beneficiar de armă de autoapărare de undeva din 2001, deci de 17 ani", a adăugat Bădălău.



Senatorul Niculae Bădălău, a cărui casă a fost spartă de hoţi, iar din locuinţă au dispărut mai multe bunuri şi un pistol, a fost amendat duminică de poliţişti cu 5.000 lei pentru că nu ar fi păstrat arma în mod corespunzător şi i-a fost anulat permisul de port armă pe o perioadă de cinci ani.





Locuinţa din Giurgiu a senatorului Niculae Bădălău a fost spartă, în noaptea de vineri spre sâmbătă, de hoţi.