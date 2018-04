Moartea care a şocat România. "Nu-mi găsesc cuvintele! Rămas bun prietene drag". Lasă orfană o fetiţă de 12 ani

Celălalt vicepreședinte al CJ Alba, Dumitru Fulea, vizibil afectat de cele întâmplate și cu lacrimi în ochi, a declarat, presei, că nu-și explică motivele pentru care colegul său a recurs la acest gest. "A fost un coleg bun, în adevăratul sens al cuvântului. E o tragedie și e inexplicabil pentru mine ca om, pentru colegi. Dânsul, la Consiliul Județean (n.r. vicepreședinte) era din 2008, sper că nu greșesc”, a spus Dumitru Fulea.

Întrebat dacă i s-a părut mai trist, mai abătut, în ultima vreme, el a răspuns: ”Chiar nu văd ce motive ar fi putut să aibă. O soție, serviciu, fetiță, să renunți pur și simplu la toate…”.

Dumitru Fulea a adăugat că a vorbit ultima dată cu Cucui marți dimineață. ”Mi-a spus că a doua zi de Paști a fost ziua la un nepot. Nu știu ce l-a determinat. Nu am avut niciun fel de discuție vizavi de o stare sau alta”, a mai spus Fulea.

Întrebat, de asemenea, dacă a avut probleme de serviciu, acesta a răspuns: ”Cele uzuale. (…) Altfel, veneam de la serviciu, plecam la serviciu, încercam să ne facem datoria așa cum trebuie. Credeți-mă că nu știu ce l-a îndemnat la acest pas, să-ți închei conturile cu viața”, a mai spus Fulea.

Alin Cucui (41 de ani) era căsătorit și avea o fetiță de 12 ani. Mai multe mesaje de condoleanțe au apărut pe rețelele de socializare.

”Nu-mi găsesc cuvintele! E greu de înțeles de ce? Am lucrat împreuna, am trecut împreuna peste greutăți, ne-am bucurat și întristat împreuna…am fost alături la bine și la greu. Aline, nu știu ce a fost in capul tău…rămas bun prietene drag! Ne-ai lăsat un gol irecuperabil in suflete…Ne vei lipsi, frate!”, a scris deputatul Florin Roman, fost vicepreședinte la Consiliul Județean Alba și coleg cu Alin Cucui.

Acesta a fost ales consilier județean pe listele PNL în urma alegerilor din iunie 2016, iar apoi ales cu votul majorității vicepreședinte.

Cucui era pasionat de fotbal, fiind văzut în mai multe rânduri la meciurile de acasă ale echipelor din liga a treia, din județul Alba.

Vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Alin Cucui, găsit spânzurat miercuri dimineața în casa părinților, a lăsat un bilet în care a scris motivele pentru care a recurs la acest gest.

Surse din anchetă at, că Alin Ccui s-a spânzurat de o clanță a unei camere de la etaj.

”S-a găsit un bilet în care își justifică gestul pe care l-a făcut, ceea ce conduce la faptul că a fost vorba de sinucidere. Pe cadavru, la examinare, nu au fost identificate urme de violență. Cadavrul a fost dus la medicina legală pentru examinare”, potrivit polițiștilor.

Miercuri dimineața, la casa părinților săi, unde s-a sinucis Alin Cucui, au ajuns colegi ai acestuia de la Consiliul Județean Alba.

Celălalt vicepreședinte al CJ Alba, Dumitru Fulea, vizibil afectat de cele întâmplate și cu lacrimi în ochi, a declarat, presei, că nu-și explică motivele pentru care colegul său a recurs la acest gest.

”A fost un coleg bun, în adevăratul sens al cuvântului. E o tragedie și e inexplicabil pentru mine ca om, pentru colegi. Dânsul, la Consiliul Județean (n.r. vicepreședinte) era din 2008, sper că nu greșesc”, a spus Dumitru Fulea.

Întrebat dacă i s-a părut mai trist, mai abătut, în ultima vreme, el a răspuns: ”Chiar nu văd ce motive ar fi putut să aibă. O soție, serviciu, fetiță, să renunți pur și simplu la toate…”.

Dumitru Fulea a adăugat că a vorbit ultima dată cu Cucui marți dimineață. ”Mi-a spus că a doua zi de Paști a fost ziua la un nepot. Nu știu ce l-a determinat. Nu am avut niciun fel de discuție vizavi de o stare sau alta”, a mai spus Fulea.

Întrebat, de asemenea, dacă a avut probleme de serviciu, acesta a răspuns: ”Cele uzuale. (…) Altfel, veneam de la serviciu, plecam la serviciu, încercam să ne facem datoria așa cum trebuie. Credeți-mă că nu știu ce l-a îndemnat la acest pas, să-ți închei conturile cu viața”, a mai spus Fulea.

Alin Cucui (41 de ani) era căsătorit și avea o fetiță de 12 ani. Mai multe mesaje de condoleanțe au apărut pe rețelele de socializare.

”Nu-mi găsesc cuvintele! E greu de înțeles de ce? Am lucrat împreuna, am trecut împreuna peste greutăți, ne-am bucurat și întristat împreuna…am fost alături la bine și la greu. Aline, nu știu ce a fost in capul tău…rămas bun prietene drag! Ne-ai lăsat un gol irecuperabil in suflete…Ne vei lipsi, frate!”, a scris deputatul Florin Roman, fost vicepreședinte la Consiliul Județean Alba și coleg cu Alin Cucui.

Acesta a fost ales consilier județean pe listele PNL în urma alegerilor din iunie 2016, iar apoi ales cu votul majorității vicepreședinte. Cucui era pasionat de fotbal, fiind văzut în mai multe rânduri la meciurile de acasă ale echipelor din liga a treia, din județul Alba.

În Consiliul Județean nu lua cuvântul foarte des.

„Când am primit vestea, nu mi-a venit să cred că un om atât de bun ca tine a plecat de lângă noi! Nu găsesc cuvinte să îmi exprim tristeţea și cât de mult îmi pare rău că nu mai ești… sincere mele condoleanțe familiei și mă rog la Dumnezeu să aveți putere să depășiți acest moment dureros! Alin, o să ne fie dor de tine!” a scris consilierul județean Albani Rocchetti Simone.