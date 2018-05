ROMANII AU TALENT 4 MAI 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV: Unul dintre ei ar putea fi CÂŞTIGĂTORUL ROMÂNII AU TALENT

ROMANII AU TALENT 4 MAI 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV: Ianis Anghel, Leonardo Dragusin, trupa Idiot, Vlad & Ioana, Vlad Zapu & DJ Est, Badea Brothers, Jorik Papusoi, Alex Stefanescu, Anastasia & Serghey si Alla au facut spectacol pe scena talentului in etapa preselectiilor, au impresionat publicul si juratii si s-au calificat in galele live Romanii au talent. Vinerea aceasta, de la 20:30, cei zece concurenti vor duce show-ul la un alt nivel si vor lupta pentru un loc in marea finala.

Alex Stefanescu scrie versuri si le canta acompaniat de chitara. Nu ii place cuvantul “cantautor”, asa ca prefera sa spuna ca este un poet care isi performeaza singur materialul. In afara de prieteni si de familie, il sustin foarte mult oameni necunoscuti, care il aud intamplator la spectacole, dar a fost incurajat si in perioada cand a cantat in Parcul Cismigiu, pe un pod, in 2013. Nu are studii in domeniu, este autodidact. Primul job pe care l-a avut a fost sa imparta pliante pe strada, pe bani putini. Cele mai importante momente pentru Alex au fost atunci cand a fost admis la Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica I.L. Caragiale, apoi cand a fost admis la London International School of Performing Arts, dar si cand a reusit sa isi scrie concertul lui solo, la care visase de ani buni.

Alla – Paula Moldovan a primit butonul auriu din partea Mihaelei Radulescu, iar acum este pregatita sa cucereasca telespectatorii cu o reprezentatie fascinanta. Alla si-a descoperit pasiunea pentru dans pe cand avea doar sase ani. Spune ca a stiut sigur ca asta vrea sa faca si a simtit ca nu se va mai opri. A inceput sa danseze singura, acasa, iar de la 7 ani mama ei a inscris-o la cursuri de dans modern. De asemenea, canta cu vocea si deseneaza. O face din pura pasiune, insa nu a exploatat aceasta latura artistica. In clasa a noua a fost recrutata de pe holurile liceului de catre coregraful trupei KID A, trupa din care inca mai face parte.

Anastasia & Serghey formeaza un cuplu de mai bine de trei ani, dar in spectacole au inceput sa apara impreuna de doi ani. Inca de mic, el si-a dorit sa faca acrobatii. La varsta de 10 ani, parintii l-au dus la o scoala cu profil sportiv, unde i s-a spus ca s-a nascut pentru asa ceva. De la varsta de 18 ani, Serghey face acrobatii incontinuu. Fiecare zi este importanta pentru ei, pentru ca isi risca vietile, asa ca incearca sa se bucure cat pot de mult de ceea ce au. Amandoi sunt pasionati de calatorii si au avut parte de foarte multe experiente memorabile. Prin participarea la Romanii au talent, ei vor sa arate ca nu conteaza unde cresti, ce studii ai sau in ce familie te-ai nascut, pentru ca oricine poate orice daca isi doreste cu adevarat.

Badea Brothers, Valentin si Catalin, au absolvit clasa de arta acrobatica de circ a Universitatii Nationale de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti, in iunie, 2005. Valentin si-a inceput activitatea artistica in 1997, iar fratele sau in 2002. Pentru a ajunge la un nivel performant de talie internationala, ambii au lucrat multi ani in salile de antrenamente, practicand gimnastica artistica. Performeaza impreuna din anul 2003. Au prezentat momente de echilibristica pe plan national, dar mai mult s-au axat pe expuneri internationale, in tari precum Australia, Noua Zeelanda, Spania, Italia, Mexic, Philadephia, Miami, Franta, Germania, Ungaria sau Turcia. De-a lungul timpului, au participat la diverse concursuri si au obtinut premii importante.

Ianis Anghel are 9 ani, a locuit impreuna cu parintii la Zarnesti, dar s-au mutat in Brasov. Cel mai mult ii place matematica, iar tatal lui a fost cel care i-a descoperit talentul. Se uitau la filme si baietelul dansa prin casa, incerca sa ii imite pe cei pe care ii vedea dansand la televizor. Asa ca, in urma cu un an si jumatate, tatal a decis sa-l inscrie la o scoala de dans, unde l-au cunoscut pe viitorul lui instructor. La prima vedere, acesta spunea ca Ianis nu a iesit cu nimic in evidenta. Dupa o luna-doua insa a vazut ca dadea dovada de creativitate si imaginatie. Facea si miscari pe care nu le vedea la orice copil. Atunci si-a dat seama de potentialul lui, l-a inclus intr-o grupa de avansati si a inceput sa lucreze zilnic cu el.

Cea mai mare pasiune a lui Jorik Papusoi este dansul. Primele miscari de dans, mai serioase, le-a facut in jurul varstei de 11 ani, inspirat de fratele lui mai mare, care dansa. Decis sa mearga pe acest drum, Jorik a inceput sa se inscrie la diverse competitii, iar de-a lungul anilor a reusit sa se claseze pe primele locuri la concursuri de breakdance din Republica Moldova, Romania, dar si din Italia si Austria. A participat atat individual, cat si in echipa, cu mai multi dansatori. O alta pasiune este muzica. Nu compune, ii place doar sa asculte mai multe genuri, printre care hip-hop.

Leonardo Dragusin si-a descoperit talentul la scoala, cand a invatat sa cante la chitara. Crede ca a mostenit talentul muzical de la bunicul din partea tatalui. Il tine minte cand canta la dramba si la fluier in anii copilariei. De asemenea, canta si vocal intr-un mod extraordinar, spune concurentul Romanii au talent. El i-a insuflat dragostea pentru muzica. Familia lui a fost intotdeauna langa el. Mama, cu ultimii bani, i-a cumparat chitara pe care si-a dorit-o mult. Din momentul respectiv, nu s-a mai indepartat de muzica. Leonardo a plecat in Italia la varsta de sase ani, astfel ca toate studiile le-a urmat acolo. In prezent este si producator muzical. De curand a lucrat si la primul lui album cu o casa de productie independenta.

Membrii trupei Idiot, Codrin, Ovidiu, Mitru, Katerina, Theodor si Alexandru, sunt sase actori din Iasi. Trupa a luat nastere pe 17 iulie 2011. Trei dintre ei sunt fosti colegi de liceu, al patrulea tot coleg, dar cu un an mai mare. S-au pregatit doua luni si apoi au dat drumul la primul show. De atunci, aproape in fiecare duminica au show-uri de improvizatie intr-un bar din Iasi. Au dezvoltat treptat trupa - spectacole de strada, festivaluri in Iasi, in tara (inclusiv primul Festival National de Improvizatie). Au investit mult timp si au ajuns singura si cea mai buna trupa de improvizatie din zona Moldovei. Banii obtinuti i-au investit in deplasari si in decont. O parte din trupa face doar asta - improvizatie/ teatru.

Vlad & Ioana iubesc dansul si asa se exprima cel mai bine. Pentru Ioana, totul a inceput cand avea cinci ani, iar parintii au inscris-o la un curs de balet. S-a facut rapid remarcata, si-a dezvoltat talentul si mai tarziu a urmat si cursurile unui liceu de coregrafie. Dupa absolvire, a participat la o auditie pentru postul de balerina la Opera Maghiara din Cluj-Napoca, in urma careia a fost acceptata. Vlad spune despre el ca nu s-a considerat niciodata un geniu, insa muzica si dansul i s-au potrivit ca o manusa. Cu foarte multa munca si studii in domeniu, el a reusit sa se transforme in profesionistul de astazi, lucand ca balerin atat in tara, cat si in strainatate.

Vlad Zapu & DJ. Est. Vlad canta de la 14 ani. Totul a inceput in Romania, el este din Baia Mare, a avut o trupa acolo, insa a continuat sa cante singur. A plecat in Spania in urma cu patru ani, unde muncea in domeniul Constructiilor, dar in acelasi timp facea si o scoala de tehnician de sunet. Acum doi ani a facut cunostinta cu producatori muzicali din Spania, s-au imprietenit si le-a povestit despre talentul lui. Baiatul care l-a descoperit pe Vlad se numeste DJ Est. Deja lucreaza la primul lui album. Vlad a mostenit talentul din familie. Bunicul lui canta la taragot, bunica scria poezii si unchiul lui este scriitor. El isi scrie singur versurile si canta la pian, dupa ureche.

Cea de-a doua gala live Romanii au talent va umple vineri casele telespectatorilor cu bucurie, emotie si foarte multa energie. Cei 10 semifinalisti asteapta cu nerabdare sa-si prezinte momentele si sa convinga publicul ca merita sa mearga in marea finala.

S-a încheiat votul pentru alegerea semifinaliştilor ediţiei a 8-a "ROMÂNII AU TALENT".

În urma votului telespectatorilor, atât prin SMS, cât şi online, au fost aleşi următorii doi concurenţi:

- Cesima Nechifor - votată direct de public

Urmează anunţarea celui de-al doilea nume, decis de juriu. Se alege între Andreea Ghiţiu şi Sergiu Hudrea.

Juriul a decis: Sergiu Hudrea

Propunerea pentru premiul de originalitate, care va fi acordat în marea finală, în valoare de 10.000 de euro: Roxana Zorzolan





ROMANII AU TALENT 27 APRILIE 2018 LIVE VIDEO PRO TV:Narcis Ianau, fostul concurent Romanii au talent, urca in seara aceasta pe scena show-ului suprem

Narcis Ianau, fostul concurent Romanii au talent, urca in seara aceasta pe scena show-ului suprem pentru un moment special, in prima gala live a sezonului 8.

Romanii au talent i-a schimbat viata lui Narcis, acesta fiind onorat sa fie invitat sa cante in primul live si a declarat: "Nu voi uita niciodata perioada in care am participat la Romanii au Talent! Acum, dupa 7 ani, sunt mai mult decat onorat si entuziasmat sa urc din nou pe scena care mi-a deschis nenumarate porti. Emotiile care ma cuprind inca de pe acum sunt nemasurabile, abia astept sa retraiesc momentele si sentimentele de cand eram concurent. Romanii au talent a fost o imensa oportunitate sa-mi fac auzit visul si sa-mi fac cunoscut talentul, ajungand sa cant in peste 300 de orase din peste 40 de tari de pe trei continente.

Datorita concursului am castigat pe deplin increderea in mine, am inceput sa-mi doresc o cariera si sa lucrez la asta. Sansa mi-a suras cand am fost descoperit si contactat de producatorul Frank Peterson (Sarah Brightman, Ofra Haza, Gregorian, Andrea Bocelli, Enigma, Jose Carreras, Placido Domingo) si impreuna cu el am inceput valorificarea talentului meu. Am inceput sa lucram impreuna la primul meu album solo, care va fi lansat curand, si cu ajutorul lui am intrat in contact cu artisti pe care ii admiram de la o varsta frageda: Sarah Brightman si Gregorian. Am colaborat cu Gregorian pentru lansarea a trei albume si am fost invitat special in turneele acestora din ultimii doi ani. Impreuna cu Gregorian am ajuns sa cant de cate doua sau trei ori in numeroase orase din tari precum Germania, Austria, Danemarca, Polonia, Belarus, Estonia, Letonia, Lituania, Israel, Cehia, Elvetia, Finlanda sau Suedia.

ROMANII AU TALENT 27 APRILIE 2018 LIVE VIDEO PRO TV:Oana Tache este digital host in marile gale live Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, incep marile gale ale talentului! Experienta Romanii au talent se extinde si in online, unde Oana Tache, digital host, va fi live pe pagina de facebook a show-ului de la ora 19:30 si in pauzele de publicitate, impreuna cu semifinalistii, juratii, Pavel si Smiley, si cu invitati speciali in fiecare editie. Vineri seara, pe facebook Romanii au talent, vom descoperi atmosfera din backstage si vom putea fi mai aproape de eroii sezonului 8, luand pulsul competitiei si simtind emotiile acestora inainte de a urca pe scena. "Sunt mandra sa va anunt ca proiectul meu de suflet, Digital Host, continua in etapa LIVE a galelor Romanii au talent. Abia astept sa ne vedem in fiecare vineri, de la 19:30, pe facebook, unde va dau intalnire alaturi de Pavel si Smiley, de juratii si concurentii emisiunii, dar si de invitatii mei speciali. Nu uitati! Ce nu se vede la TV, va arat eu in digital!", a spus Oana Tache, digital host Romanii au talent.

Show-ul cu cea mai mare comunitate online, Romanii au talent, le aduce romanilor in fiecare vineri, pe pagina oficiala de facebook, prin vocea Oanei Tache, imagini din platou si interviuri exclusive cu echipa, dar si cu unele dintre cele mai indragite vedete. ROMANII AU TALENT 27 APRILIE 2018 LIVE VIDEO PRO TV:Andra invita romanii la Marea Unire Muzicala, pe 30 septembrie, la Sala Palatului Cu ocazia Centenarului, Andra le aduce romanilor un spectacol-eveniment, un omagiu adus muzicii, care face inimile romanilor sa bata in acelasi timp, pentru aceleasi visuri. Pe 30 septembrie, la Sala Palatului, artista va sustine concertul TRADITIONAL, in cadrul caruia va interpreta piese iubite din folclorul romanesc, culese din toate regiunile istorice ale tarii. Muzica populara este prima dragoste pentru Andra. Este primul gen muzical pe care l-a incercat, influentata fiind de tatal si de fratele ei. Albumul ei de muzica populara, “De la frate la sora”, a avut vanzari record si a primit Discul de Platina. “Eu cred ca romanii au nevoie de acest spectacol. Muzica populara e numitorul comun, care ne aduce pe toti in aceeasi stare de nostalgie si bucurie, care uneste toate generatiile si toti romanii, indiferent unde s-au nascut si unde traiesc acum. Abia astept sa mi se faca pielea de gaina cand miile de oameni din Sala Palatului vor canta alaturi de mine piesele sufletului romanesc.”, a declarat Andra. Andra se intoarce in acest an aniversar la radacini, la melodiile de suflet cu care a crescut. Acest concept nu este o surpriza pentru fanii care adesea o compara cu Maria Tanase, un simbol al muzicii traditionale autentice romanesti. Artista reuseste performanta sa ramana in topurile muzicale la mai bine de 17 ani de cand s-a lansat. "> ROMANII AU TALENT 27 APRILIE 2018 LIVE VIDEO PRO TV:INTERVIU Andra despre "Romanii au talent": "Eu am plans la multe filmari, recunosc, sunt o fire emotiva" "> Andra a oferit un scurt interviu pentru PRO TV in care povesteste putin despre ce inseamna pentru ea show-ul "Romanii au talent", de ce iubeste ceea ce face si de ce e importanta emisiunea pentru publicul roman, dar si care a fost cel mai emotionant moment pe care l-a trait. - Ce iubesti la acest show? De ce e important Romanii au Talent? - Iubesc Romanii au talent pentru ca e singurul loc in care au loc toti oamenii cu o poveste frumoasa de spus, cu un talent de aratat. Fie ca sunt copii sau bunici, sportivi sau artisti, Romanii au talent le da tuturor sansa sa isi schimbe viata. Si nu e o loterie, nu tine de noroc, tine de munca ta, de ambitia ta de a-ti depasi limitele. E o lectie foarte frumoasa de viata. - Care au fost momentele cele mai emotionante de pana acum? - Eu am plans la multe filmari, recunosc, sunt o fire emotiva. Cred ca cel mai mult m-au emotionat momentele in care cei de pe scena ne aratau cate emotii au persoanele din culise, care ii insoteau. Tremurau pentru ei. Si imi mai aduc aminte un moment in care niste acrobati au avut un mic accident, nu grav, si au continuat ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat, desi noi am ramas cu respiratia taiata. Asta inseamna sa fii artist sau sportiv de performanta. - Care crezi ca sunt principalele trei calitati pe care orice castigator al show-ului ar trebui sa le aiba? - Sa aiba un talent pe care deja sa-l fi antrenat, sa isi fi cizelat aptitudinile, asta e, desigur, esential. A doua calitate as zice ca este puterea de a urca pe scena asumat, hotarat, capabil sa isi spuna povestea. Fara aroganta sau prea multa timiditate. Iar ultimul lucru pe care il mentionez este sa creada in sansa sa, sa urce pe scena vizualizand deja cei 4 de DA. Adica sa fie optimist. - Vestimentar, ai ales pana acum un stil clasic! Ce ne pregatesti pentru Galele Live, dar mai ales pentru Marea Finala? - Nu stiu daca stilul meu se poate defini atat de simplu. Am avut, da, influente clasice, iubesc sacourile, de exemplu, dar si purtate cu pantaloni scurti. Ador camasile, dar uneori asortate cu pantaloni sport. Cred ca e un stil eclectic care se vede si in coafurile si accesoriile mele, iar pentru Galele Live am tinute sic pregatite impreuna cu stilistele mele. Nu va spun ce am ales, dar pot sa va spun ca lucrez adesea cu designeri romani, cred ca sunt foarte creativi si sunt mandra sa le port creatiile. - Ai dat primul Goldez Buzz al sezonului 8. De ce? Ce ti-a impresionat atat de tare la Bianca Badea? - Bianca are un talent deosebit la dans, reuseste mai mult decat sa execute o coregrafie frumoasa, poate chiar sa transmita o stare, emotie. Asta am apreciat mult la ea. Si desigur faptul ca la varsta ei a ajuns la o performanta mare. Ii doresc sa mearga mai departe in concurs, sa convinga publicul, dar si sa reuseasca sa tranga bani pentru a participa la concursul din New York. Cred ca are sanse reale de castig! ROMANII AU TALENT LIVE VIDEO ONLINE PRO TV 20 aprilie 2018: Ultima preselecţie, cine se apropie de premiul de 120.000 de euro ROMANII AU TALENT LIVE VIDEO ONLINE PRO TV:















Ultima ediție de preselecții din sezonul 8 “Românii au talent” va avea loc în această seară, la Pro tv.Cei care fac ceva din orice și, mai ales, cei care fac din curajul lor spectacol urcă vinerea aceasta pe scena show-ului suprem. În ultima ediție de preselecții din cel de-al optulea sezon ne vom bucura de momente senzaționale aduse pe scenă de români hotărâți să cucerească întreaga lume. ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO PRO TV



Filmările la emisiune au avut loc în toamna anului trecut, iar jurații au dezvăluit că nu este deloc ușor să petreci ore în șir pe platourile de filmare. Florin Călinescu este deja trecut de a doua tinerețe și chiar dacă are experiență anterioară ca actor, vârsta își spune cuvântul. Pe de cealaltă parte nici pentru doamnele din juriu, Mihaela Rădulescu și Andra nu este ușor mai ales că trebuie să reziste pe tocuri să poarte ținute sexy. ROMANII AU TALENT LIVE VIDEO ONLINE PRO TV: Florin Călinescu (61 de ani), regele audienţelor, arată ca scos din vitrină în fiecare vineri, în juriul emisiunii “Românii au talent”, de la PRO TV. I se reface machiajul de televiziune la fiecare pauză, barba este proaspăt rasă, iar sacourile, la dungă. În timpul liber, maestrul se îmbracă însă cum vrea şi cum are chef. Vineri seara, o membră a Lotului Național de Scrimă urcă pe scena Românii au talent pentru a-și prezenta una dintre pasiunile sale și îi cucerește pe jurați și pe Smiley și Pavel cu prezența ei. Fiind vorba despre un hobby al acesteia, jurații își spun pe rând părerea despre pasiuni, timp liber și serviciu. ”Dacă ai o pasiune, ea nu trebuie neapărat să se transforme într-o meserie. Pur și simplu poate rămâne la nivel de pasiune. Eu, de exemplu, am damblaua să bat tobele, dar niciodată nu o să fac din asta o meserie.”, îi spune Andi, iar Florin continuă cu zâmbetul pe buze: ”Mie îmi place să bat câmpii și am făcut din asta o meserie.”. După ce fata părăsește scena, jurații continuă să dezbată pe tema alegerii făcute de ea. Despre ce este vorba, vedem vinerea aceasta, în cel mai tare show de divertisment. Naiul cucerește publicul la Românii au talent cu ajutorul unei concurente care studiază acest instrument în Olanda… de la un olandez! Reprezentația îi uimește pe toți, iar juriul este impresionat de talentul ei. ”Dacă ai și atingerea aripii de înger, sublimul are deja o explicație.”, spune Mihaela, fermecată de momentul prezentat. ”Ești un Jimi Hendrix al naiului!”, spune Florin, iar Andra continuă la finalul numărului: ”Este genul de român care merge în străinătate și ne face mândri că suntem români! Bravo ei!”. ROMANII AU TALENT LIVE VIDEO ONLINE PRO TV: Alla a primit al cincilea Golden Buzz la Românii au talent, sezonul 8. Mihaela Rădulescu a apăsat butonul auriu ce o trimite pe Alla, care a adus pe scenă un număr de dans contemporan, în semifinala show-ului difuzat de ProTV. ROMANII AU TALENT 13 APRILIE 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV: Elevii lui Mihai Petre au făcut spectacol pe scena “Românii au talent”. Cei doi i-au impresionat pe jurați și au mers în etapa următoare cu 4 de da. Elevii lui Mihai Petre au făcut spectacol pe scena “Românii au talent”. Cei doi i-au impresionat pe jurați și au mers în etapa următoare cu 4 de da. UPDATE După ce juraţii au fost impresionaţi de Jean Pierre, un moldovean din Iaşi, foarte colorat şi bun dansator, care l-a făcut pe Andi Moisescu să exclame: "Orice reprezentant al hip hopului este extrem de sensibil. Iată-l: Jean Pierre!", a intervenit o pauză binemeritată. Iar după această scenă a intrat în prim plan Florin Călinescu. Acesta a început să povestească cum îl sună "oameni departe, femei mai ales", rugându-l să le recite "Vlahuţă, mai spune-ne Gârleanu, Gala Galation, un Alecsandri adevărat, un Nastratin Hogea..." a zis, mucalit, Călinescu. "La Hollywood nimeni nu citeşte 120 de pagini de film. Dacă nu eşti în stare să-i convingi în două propoziţii, nu se apucă nimeni de tine. Aşa păţesc eu cu femeile. Deci, mă întreabă: 'Cât ai pe card?... Atât!... Hai!' Păi aşa mi-a făcut una: Ce citeşti mă cu Fefeleaga... şi cu Agârbiceanu? Agârbiceanule! Tu crezi că numai tu eşti cititor? Eu sunt cititoare de carduri!!!" a încheiat momentul său de bună dispoziţie Florin Călinescu.

Au venit sa-si schimbe destinul, sa-si expuna cele mai indraznete dorinte, sa scoata la lumina tot ce au mai de pret. ROMANII AU TALENT 13 APRILIE 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV:

Nu mai dormi! Emotie si spectacol la superlativ pe scena Romanii au talent. PLUS. In curand! pe romaniiautalent.protv.ro Vineri, de la 20:30, in cea de-a noua editie Romanii au talent, concurentii ofera un show extraordinar, plin de energie si bucurie, si demonstreaza inca o data ca talentul romanilor depaseste toate granitele si ajunge la sufletele oamenilor cu usurinta. Dupa o zi in care zeci de reprezentatii i-au uimit, i-au emotionat si i-au facut sa se ridice in picioare si sa aplaude, juratii iau o mica pauza pentru a se pregati cum se cuvine de o noua runda de talent autentic, iar discutiile dintre ei sunt savuroase. "Ma suna oameni de departe, femei mai ales, si-mi spun: te rog, recinta-ne Vlahuta, spune-ne Garleanu... La Hollywood nimeni nu citeste 120 de pagini de film, daca nu esti in stare sa ii convingi in doua cuvinte, nu se apuca nimeni de tine. Asa patesc eu cu femeile.", le spune Florin colegilor sai. Maine vedem si ce concurenta readuce pielea de gaina la masa juriului si o face pe Mihaela sa se topeasca si, extrem de emotionata, sa isi aduca aminte de bunica sa si sa spuna: "M-a topit povestea cu bunica ta. Acum cativa ani o aduceam si eu cu mare mandrie la un live Romanii au talent pe bunica. Cred ca e unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le-am facut, din ce simt eu pentru ea, faptul ca am adus-o sa ma vada, sa fie mandra de nepoata.". UPDATE ROMANII AU TALENT 6 APRILIE 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV: Romanii au aplaudat in Vinerea Mare talentul autentic si au cunoscut, in cea de-a opta editie a show-ului suprem, Romanii au talent, concurenti cu povesti extraordinare de viata si cu abilitati care au ridicat juriul si publicul in picioare. A fost o seara plina de emotie si bucurie, iar momentele prezentate pe scena s-au imbinat perfect intr-un spectacol complex. Andi, Mihaela, Andra si Florin au analizat cu atentie fiecare reprezentatie si au rezonat cu cele mai multe dintre ele, iar Smiley si Pavel Bartos s-au distrat in culise alaturi de echipa si de concurenti. Cea de-a opta editie a sezonului 8 Romanii au talent a fost lider de audienta pe toate segmentele de public! Pe segmentul publicului comercial, cu varste cuprinse intre 18 si 49 de ani, show-ul a inregistrat 11.7 puncte de rating si 32.9% share, fata de postul de televiziune clasat pe locul doi, care a obtinut 4.5 puncte de rating si 12.6% share. Pe intreaga durata de difuzare, la nivel national, peste 2.3 milioane de telespectatori au urmarit spectacolul Romanii au talent, iar in minutul de maxima audienta de la 22:18, aproape 3.1 milioane de romani au fost cu ochii pe cel mai iubit show de divertisment. Sensibilitate, energie si efervescenta Concurentii au renuntat la inhibitii si la timiditate si au urcat aseara pe scena Romanii au talent pentru a bucura publicul, dar si cu intentia de a-si face cunoscute aptitudinile. A fost o sarbatoare a talentului, iar telespectatorii au avut parte de un show in care s-au putut regasi cu usurinta, momentele prezentate trecand cu rapiditate prin mai multe stari si registre. Chiar daca juratii au devenit din ce in ce mai pretentiosi, nu au fost putini cei care i-au impresionat vineri, romanii demonstrand inca o data ca au talentul in sange, ca stiu sa zambeasca si ca nu renunta la visurile lor, oricat de greu le-ar fi. Show-ul a inceput in forta, cu un dans folcloric stilizat, prezentat de 13 baieti si fete plini de energie, care au umplut scena cu frumusete, optimism si pasiune. Dupa acest moment, reprezentatii de rock experimental, acrobatii si streetworkout, balet, stand-up comedy, jonglerie, dans contemporan, pian, improvizatie, dans stil vogue si canto au incantat publicul si au facut sala sa vibreze. La finalul unei seri in care emotia, energia si forta s-au imbinat perfect, K-boom, 7 Klase, Corul Parohiei Iresti, Raoul Sipos, Tiberiu Popovici, Cristina Tiprig si Constantin Tcaci, Kinetics, Corul Seniorii Omeniei, Cristian Roman, Nicolai Curnic si Sonia Orta Rosa, Victor Miron, Marco Rahme, B.E.A.R, Alexandru Covaci, La Vogue, Ciprian Costin, George Pintilii si Lacramioara Busca au primit din partea juriului 3 sau 4 DA si merg mai departe in competitie. Cel mai tare show de divertisment, Romanii au talent, continua vinerea viitoare, de la 20:30, cu noi momente fascinante, numai la PRO TV!

ROMANII AU TALENT 6 APRILIE 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV: În Vinerea Mare, show-ul suprem, Românii au talent, le aduce telespectatorilor o ”ediție magică”, în care emoția și bucuria transmise de concurenți vor face scena să strălucească și să umple casele românilor de energie pozitivă și de optimism. ROMANII AU TALENT 6 APRILIE 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV:

Petrece sarbatorile in marea familie a talentului! “Romanii au talent”, vineri 20:30 la PRO TV! pe romaniiautalent.protv.ro Momente și povești care fac sufletul să tresară vor fi prezentate săptămâna aceasta în zi de sărbătoare, îi vor cuceri iremediabil pe Andi, Mihaela, Andra și Florin, și vor primi ropote de aplauze din partea publicului. Pasiunea și faptul că nu mai vor să stea în umbră, ci vor să se facă remarcați și cunoscuți, aduc concurenții pe scena celui mai tare show de divertisment într-un spectacol grandios. Unul dintre aceștia reușește să sensibilizeze profund jurații, care rămân impresionați de frumusețea reprezentației sale. ”Știi cum simți momentul ăsta? Deschizi geamul dimineața și-ți intră un aer proaspăt, curat... Mulțumesc pentru prospețimea asta și pentru doza asta de impecabil într-un moment artistic.”, spune Mihaela Rădulescu. Iar Andra continuă: ”M-am ridicat în picioare, e clar că mi-a plăcut foarte, foarte mult. Ești un mare artist!”. ROMANII AU TALENT 6 APRILIE 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV: Tot vineri, 6 aprilie, vom vedea și un număr cu piruete care taie răsuflarea oricui, un moment plin de visare, ce îmbină perfect delicatețea cu forța, prezentat de doi români plecați în Italia, care au reușit să uimească o lume întreagă cu talentul lor uimitor. ”N-aș mai insista cu privire la conținutul obișnuit pe care-l vedem zi de zi la televizor. Consider că suntem norocoși că am avut ocazia să vedem cinci minute un pic altfel.”, le spune Andi Moisescu, încântat de alegerea celor doi participanți. ”El e divin, e desăvârșit, n-ai ce să-i faci. Plutea, făcea niște piruete care contraziceau gravitația.”, spune și Mihaela. ROMANII AU TALENT 30 martie 2018: Mihaela Radulescu a dat ultimul GOLDEN BUZZ. Alla intră direct în semifinala ROMANII AU TALENT: Paula Moldovan, cunoscuta ca si ALLA, este din Cluj, are 18 ani si eleva. Si-a descoperit pasiunea pentru dans cand avea 6 ani. Spune ca a stiut sigur ca asta vrea sa faca, a simtit ca nu se va mai opri. Face dansuri moderne de la 7 ani , iar in clasa a 9-a a fost recrutata de pe holurile liceului de catre coregraful trupei KID A, trupa din care inca mai face parte. si alaturi de care a mai fost la "Romanii au talent'' in 2015, pana in finala. Peste 5 ani se vede reprezentand Romania in concursuri de dans. Daca ar castiga marele premiu de la 'Romanii au Talent'', ar vrea sa faca dansul mai cunoscut in tara noastra, in acelasi timp si-ar deschide o scoala de dans si ar investi in trupa KID A. Pe langa participarea la "Romanii au Talent', ALLA a castigat un concurs in Romania si altul in Croatia, dar si Olimpiada de Coregrafie la scoala, unde a primit locul 1 de excelenta. Alla spune ca o sensibilizeaza ''cand un om isi exploateaza pasiunea si o impartaseste cu lumea." Desi inca nu si-a dezvoltat aceasta latura artistica, tanara canta cu vocea si deseneaza. ROMANII AU TALENT 30 MARTIE 2018, cele mai frumoase momente



ROMANII AU TALENT LIVE VIDEO PRO TV ONLINE 30 MARTIE 2018. La propunerea lui Florin, fiecare dintre ei este nevoit sa jurizeze reprezentatia unui concurent in stilul celuilalt. Andi aminteste de momente din timpul armatei si de un vis pe care l-a avut in perioada respectiva si ii spune maestrului: ”Pustiule, nu ma intrerupe, te rog! Erau vremuri cand tu ma ascultai pe mine si cand eu taceam”. ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO PRO TV



Mihaela recunoaste, printre altele, ca ”nu mi-ai facut pielea de gaina, ceea ce e un mare minus”, Andra nu e impresionata de prestatia concurentului, dar nici de faptul ca ii lipsesc patratelele si tatuajele, iar Florin promoveaza prin comentariul sau un stil de viata sanatos. Juratii tin cont de toate detaliile atunci cand trebuie sa intre in pielea colegilor lor si nu se abat de la nimic. Tot in cea de-a saptea editie a celui mai tare show de divertisment, rconcurentii vor intrece orice asteptari si vor continua sa uimeasca publicul cu pasiunea pe care o pun in fiecare numar pe care il prezinta pe scena Romanii au talent. ROMANII AU TALENT LIVE VIDEO PRO TV ONLINE 23 MARTIE. O concurenta reuseste sa uimeasca juratii prin mobilitatea ei, dar si prin pasiunea pe care o pune in ceea ce face. ”Ai niste calitati pe care oamenii le inteleg foarte putin.”, ii spune Mihaela Radulescu. Fata ii provoaca pe Smiley si pe Pavel sa execute o serie de miscari care necesita destul de multa concentrare si pregatire, iar cei doi demonstreaza ca flexibilitatea este una dintre calitatile lor si reusesc sa o impresioneze. Nici Andi Moisescu nu scapa de acest test si este invitat pe scena pentru un moment in tandem. Cum se va descurca juratul si daca va face fata provocarii, vedem vinerea aceasta. O romanca stabilita in Spania a reusit sa uneasca romanii si spaniolii intr-o trupa de dans care reprezinta in egala masura ambele culturi. Concurenta povesteste plina de emotii toate greutatile prin care a trecut peste hotare, cum a reusit sa treaca peste ele, si prezinta un numar formidabil, plin de energie si pasiune.

pe Scena este pregatita pentru marea unire a talentului! SHOWUL SUPREM – Sezonul 8 pe romaniiautalent.protv.ro ROMANII AU TALENT 2018. GOLDEN BUZZ pentru Cesima Nechifor. Prezentatorii emisiunii au apăsat butonul auriu pentru o reprezentație de gimnastică, balet, combinată cu dans contemporan și teatru, pe piesa Alexandrinei Hristov, „Te iubesc". Momentul a avut un impact emoțional puternic asupra întregii săli, care la final s-a ridicat și a aplaudat din picioare. Cesima este o tânără de 17 de ani, din Ploiesti, pasionată de muzică și modeling. A practicat gimnastica de performanță de la 7 ani, fiind mai apoi inclusă în lotul național. Din cauza unei accidentări, a fost obligată să renunțe la gimnastică. „Ești o bijuterie!", a fost reacția reacția lui Florin Călinescu. „Era prea puțin, parcă, pentru numărul acesta. Parcă scena era un loc intim al ei, devenise una cu scena. Ne-am simțit ca și cel de acasă, care probabil, la fel ca noi a simțit că trebuie să apese. Sunt sigur că fiecare dintre ei ar fi apăsat Golden Buzz-ul", a declarat Pavel Bartoș. Mihaela Radulescu: „Dupa ce o vezi dansând, îți dai seama că e unul dintre puținii dansatori la care și ochii dansează." ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV 16 MARTIE: Telespectatorii vor cunoaste noi concurenti veniti atat din tara, cat si din strainatate, cu povesti impresionante si abilitati care i-au determinat sa aiba curaj, sa lase in urma emotiile si sa isi doreasca sa candideze la titlul de erou national. ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV 16 MARTIE: O aparitie excentrica ii fascineaza pe Andi, Mihaela, Andra si Florin inca din primele secunde, insa Florin este cel mai incantat de prezenta doamnei, dar si de momentul pe care-l prezinta si-i spune... usor dezamagit cand afla ca are un suflet pereche, chiar daca la distanta: ”Eu chiar ma bucuram, doamna. Batran sunt, de ingijire as avea nevoie, dar aveti iubit...”. ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV 16 MARTIE: Talentul ne aduce împreună, ne uimește și ne înalță vinerea aceasta, în cea de-a cincea ediție Românii au talent, când vom urmări momente care ne vor umple sufletele de bucurie și de emoție și care ne vor face să vibrăm. Un cățel extrem de simpatic rasa Jack Russel intră pe scenă plin de energie și face spectacol împreună cu alte două prietene patrupede și cu dresorul lor. Au venit direct din Milano pentru Românii au talent. Momentul este unul încântător pentru public și pentru jurați, care aplaudă săriturile spectaculoase și relația specială dintre ei și rămân muți de uimire când văd toate lucrurile complet ieșite din comun pe care aceștia le fac. Va fi o reprezentație plină de bucurie, de joacă și de distracție, la finalul căreia Andra va spune… ușor îngrijorată, dar cu zâmbetul pe buze: ”Mie mi-a dat bătăi de cap. Mi-a plăcut foarte mult, dar știu care va fi discuția de după, când voi ajunge acasă, și David îmi va spune: Mami, vezi, uite așa vreau și eu să facem! Vreau și eu, nu un câine, vreau trei câini!”. Spectacolul continuă în culise, unde Smiley și Pavel așteaptă nerăbdători concurenții, cu care au dialoguri savuroase. Tot vinerea aceasta, de la 20:30, la Românii au talent, vom vedea un număr inedit, un mix de folclor și rock, prezentat de doi concurenți care ”sunt colegi pe scenă și parteneri acasă”. O apariție surprinzătoare și o voce care îi lasă pe toți fără cuvinte, încununate cu un moment de tandrețe. ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO PRO TV: "Ai cel mai sexi fund pe care l-am văzut vreodată!" GOLDEN BUZZ apăsat vineri ROMÂNII AU TALENT 2018. Florin Călinescu a fost impresionat de prestaţia celor doi şi a apăsat al treilea buton auriu.

Romanii au talent 2018: Laura Bisog si Grigore Luca - Solisti Vocali pe romaniiautalent.protv.ro "Acest golden buzz este ilustratia perfecta a ceea ce e aceasta emisiune: o recunoastere a talentului pur, mai ales in cazuri in care nu avem de-a face cu profesionisti. Oameni care si-au descoperit menirea lor in viata", spune Andi Moisescu. ROMÂNII AU TALENT 2018. Doi tineri şi un copil au încins scena pe ritmuri de salsa. Au fost aplaudaţi de juriu şi public primind şi patru "DA". "Iartă-mă că-ți spun, ai cel mai sexi fund pe care l-am văzut vreodată în niște blugi albi! Ești foarte talentată! Faceți împreună un trio absolut surprinzător și pentru asta sunteți bucurie! Sunteți the best!", spune Mihaela. ROMÂNII AU TALENT 2018. Un student la actorie a oferit un moment special, vineri seara, pe scena de la "Românii au talent". "În 2 minute şi jumătate ne-ai făcut radiografia", i-a spus Andi Moisescu. Vezi aici: ROMÂNII AU TALENT 2018, moment special în cea de-a patra ediţie: În 2 minute şi jumătate ne-ai făcut radiografia ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO PRO TV: Pe scena marilor pasiuni, talentul se exprimă în voie și cucerește inimi de români, iar curajul e o realitate get beget. Vineri, de la 20:30, în cea de-a patra ediție ”Românii au talent”, vom afla povești uluitoare și vom urmări momente unice, prezentate de concurenți care lasă jurații și publicul fără cuvinte și aduc energie și emoție. ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO PRO TV ”Eu nu am mai văzut așa ceva, sunteți foarte, foarte tari!”, le spune Andra unor concurenți care aduc pe scenă un număr complex, iar Mihaela continuă: ”Iartă-mă că-ți spun, ai cel mai sexi fund pe care l-am văzut vreodată în niște blugi albi! Ești foarte talentată! Faceți împreună un trio absolut surprinzător și pentru asta sunteți bucurie! Sunteți the best!”. Vinerea aceasta vedem despre ce reprezentație este vorba, dar și care este motivul pentru care Mihaela Rădulescu afirmă: ”Mai aveam o șansă, dar am pierdut-o și pe Andra. Și ea s-a dus în tabăra lui Florin. Eu cu Andi am rămas singurii care putem dezbate etnografie și folclor.”. Al treilea buton auriu e apăsat vinerea aceasta la Românii au talent: "Acest golden buzz este ilustrația perfectă a ceea ce e această emisiune" ”Acest golden buzz este ilustrația perfectă a ceea ce e această emisiune: o recunoaștere a talentului pur, mai ales în cazuri în care nu avem de-a face cu profesioniști. Oameni care și-au descoperit menirea lor în viață.”, spune Andi Moisescu. Tot vinerea aceasta, scena se va umple cu fete frumoase îmbrăcate în costume strălucitoare, care le pun formele în evidență, și cu foarte multe… pene. În culise, Smiley și Pavel se bucură în stilul lor de momentul prezentat, iar la finalul acestuia, exersează împreună cu grațioasele fete câteva mișcări și fac spectacol împreună… cu piruete și ridicări năucitoare. Un alt concurent a venit la Românii au talent să-și prezinte aptitudinile, dar și cu gânduri mari în ceea ce privește marele premiu. Acesta declară că, dacă ar câștiga 120.000 de euro, ar vrea să-l ”înfieze” pe Pavel Bartoș. După ce juraţii au fost impresionaţi de Jean Pierre, un moldovean din Iaşi, foarte colorat şi bun dansator, care l-a făcut pe Andi Moisescu să exclame: "Orice reprezentant al hip hopului este extrem de sensibil. Iată-l: Jean Pierre!", a intervenit o pauză binemeritată. Iar după această scenă a intrat în prim plan Florin Călinescu. Acesta a început să povestească cum îl sună "oameni departe, femei mai ales", rugându-l să le recite "Vlahuţă, mai spune-ne Gârleanu, Gala Galation, un Alecsandri adevărat, un Nastratin Hogea..." a zis, mucalit, Călinescu. "La Hollywood nimeni nu citeşte 120 de pagini de film. Dacă nu eşti în stare să-i convingi în două propoziţii, nu se apucă nimeni de tine. Aşa păţesc eu cu femeile. Deci, mă întreabă: 'Cât ai pe card?...Atât!... Hai!' Păi aşa mi-a făcut una: Ce citeşti mă cu Fefeleaga... şi cu Agârbiceanu? Agârbiceanule! Tu crezi că numai tu eşti cititor? Eu sunt cititoare de carduri!!!" a încheiat momentul său de bună dispoziţie Florin Călinescu.

ROMANII AU TALENT 2018. GOLDEN BUZZ pentru Cesima Nechifor. Prezentatorii emisiunii au apăsat butonul auriu pentru o reprezentație de gimnastică, balet, combinată cu dans contemporan și teatru, pe piesa Alexandrinei Hristov, „Te iubesc". Momentul a avut un impact emoțional puternic asupra întregii săli, care la final s-a ridicat și a aplaudat din picioare.

Cesima este o tânără de 17 de ani, din Ploiesti, pasionată de muzică și modeling. A practicat gimnastica de performanță de la 7 ani, fiind mai apoi inclusă în lotul național. Din cauza unei accidentări, a fost obligată să renunțe la gimnastică.

„Ești o bijuterie!", a fost reacția reacția lui Florin Călinescu.

„Era prea puțin, parcă, pentru numărul acesta. Parcă scena era un loc intim al ei, devenise una cu scena. Ne-am simțit ca și cel de acasă, care probabil, la fel ca noi a simțit că trebuie să apese. Sunt sigur că fiecare dintre ei ar fi apăsat Golden Buzz-ul", a declarat Pavel Bartoș.

Mihaela Radulescu: „Dupa ce o vezi dansând, îți dai seama că e unul dintre puținii dansatori la care și ochii dansează."

ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV 16 MARTIE: Telespectatorii vor cunoaste noi concurenti veniti atat din tara, cat si din strainatate, cu povesti impresionante si abilitati care i-au determinat sa aiba curaj, sa lase in urma emotiile si sa isi doreasca sa candideze la titlul de erou national.

ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV 16 MARTIE:

O aparitie excentrica ii fascineaza pe Andi, Mihaela, Andra si Florin inca din primele secunde, insa Florin este cel mai incantat de prezenta doamnei, dar si de momentul pe care-l prezinta si-i spune... usor dezamagit cand afla ca are un suflet pereche, chiar daca la distanta: ”Eu chiar ma bucuram, doamna. Batran sunt, de ingijire as avea nevoie, dar aveti iubit...”.

ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV 16 MARTIE: Talentul ne aduce împreună, ne uimește și ne înalță vinerea aceasta, în cea de-a cincea ediție Românii au talent, când vom urmări momente care ne vor umple sufletele de bucurie și de emoție și care ne vor face să vibrăm.

Un cățel extrem de simpatic rasa Jack Russel intră pe scenă plin de energie și face spectacol împreună cu alte două prietene patrupede și cu dresorul lor. Au venit direct din Milano pentru Românii au talent. Momentul este unul încântător pentru public și pentru jurați, care aplaudă săriturile spectaculoase și relația specială dintre ei și rămân muți de uimire când văd toate lucrurile complet ieșite din comun pe care aceștia le fac. Va fi o reprezentație plină de bucurie, de joacă și de distracție, la finalul căreia Andra va spune… ușor îngrijorată, dar cu zâmbetul pe buze: ”Mie mi-a dat bătăi de cap. Mi-a plăcut foarte mult, dar știu care va fi discuția de după, când voi ajunge acasă, și David îmi va spune: Mami, vezi, uite așa vreau și eu să facem! Vreau și eu, nu un câine, vreau trei câini!”. Spectacolul continuă în culise, unde Smiley și Pavel așteaptă nerăbdători concurenții, cu care au dialoguri savuroase.

Tot vinerea aceasta, de la 20:30, la Românii au talent, vom vedea un număr inedit, un mix de folclor și rock, prezentat de doi concurenți care ”sunt colegi pe scenă și parteneri acasă”. O apariție surprinzătoare și o voce care îi lasă pe toți fără cuvinte, încununate cu un moment de tandrețe.

ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO PRO TV: "Ai cel mai sexi fund pe care l-am văzut vreodată!" GOLDEN BUZZ apăsat vineri