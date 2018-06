Tiff 2018: Filmul "Moştenitoarele", regizat de Marcelo Martinessi, a câştigat trofeul Transilvania

ctriţa Fanny Ardant a fost onorată cu premiul pentru întreaga carieră, la fel şi Anna Szeles.

Premiul pentru Cea mai bună regie: Hlynur Pálmason, pentru filmul "Iarna trădării/ Winter Brothers"

Premiul de Excelenţă - actorului Dan Nuţu

Premiul Special al Juriului - "Casa/The Home", regizat de Asghar Yousefinejad, şi "Izbiţi de soartă/ Scythe Hitting Stone", regizat de Anna Kruglova

Premiul pentru Cea mai bună interpretare - Natalia Tena, Oona Chaplin şi David Verdaguer pentru rolurile lor din filmul "Ancora şi Speranţa/ Anchor and Hope"

Premiul Zilele Filmului Românesc pentru secţiunea Lungmetraj, (servicii de post-producţie) - "Pororoca", regizat de Constantin Popescu

Premiul Zilele Filmului Românesc pentru Debut - "Soldaţii. Poveste din Ferentari", regizat de Ivana Mladenovic

Menţiunea specială a juriului pentru lungmetraj în Zilele Filmului Românesc - "Nu mă atinge-mă/ Touch Me Not", regizat de Adina Pintilie

Premiul Zilele Filmului Românesc pentru secţiunea Scurtmetraj - "Cadoul de Crăciun", regia Bogdan Mureşanu

Menţiune Specială a Juriului pentru scurtmetraj în Zilele Filmului Românesc - "Duminică", regizat de Dorian Boguţă

Menţiune Specială a Juriului pentru scurtmetraj în Zilele Filmului Românesc - "Michelangelo", regizat de Anghel Damian

Premiul Publicului, pentru filmul cel mai popular din secţiunea Zilelor Filmului Romanesc - "Un pas în urma serafimilor", regizat de Daniel Sandu, şi "Caisă", regizat de Alexandru Mavrodineanu

Premiul Publicului - "Vinovatul/ The Guilty", regizat de Gustav Möller

Premiul pentru Cel mai bun scurtmetraj din secţiunea Umbre - "În Întuneric", regizat de Fran Casanova

Premiile "Transilvania Pitch Stop": proiectelor de film "To the North", de Mihai Mincan; "Octombrie", de Cristian Pascariu; "The Last Bus", de Nandor Lorintz şi Balint Nagy

Premiul FIPRESCI, oferit de juriul Federaţiei Internaţionale a Criticilor de Film unui film din secţiunea "A fi sau a nu fi politic corect" - "Ghid de viaţă/ Life Guidance", regizat de Ruth Mader

Premiul Juriului Tinerilor Francofoni: "La Priere", de Cedric Kahn

Menţiuni speciale "Alex. Leo Şerban": Mircea Postelnicu şi Tamas Chirodea-Ambrus

Bursa "Alex. Leo Şerban": Regizoarei Eliza Zdru, pentru dezvoltarea documentarului "Lecţia"

Premiul oferit de Centrul Naţional al Cinematografiei: "Santa Barbara", de Anatol Durbală

Eurimages coproduction Award: "Frost" de Pavle Vuckovic

