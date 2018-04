Ulei de cocos pentru păr. Cum să foloseşti uleiul de cocos împotriva firelor albe, a vârfurilor despicate sau a mătreţii

Iata cum sa folosesti ulei de cocos pentru par.

Ulei de cocos pentru par. Fire albe

Firele de par alb sunt un cosmar pentru multe femei, care le considera primul semn al imbatranirii. Acesta este si motivul pentru care femeile ar face orice ca sa scape de firele de par alb. Desi exista multe produse cu care iti poti vopsi parul, efectul lor este temporar.

Albirea prematura a parului poate fi atrasa de diferite probleme de sanatate (fluctuatii hormonale, fumat, poluare, stres, sinuzita, tulburari ale tiroidei, productie scazuta de melanina) sau de o alimentatie deficitara.

Iata un remediu natural care te va ajuta sa incetinesti aparitia firelor de par alb.

Mixtura de lamaie cu ulei de cocos

Ingrediente:

– ulei de cocos organic (cantitatea depinde de lungimea parului)

– 3 lingurite de zeana de lamaie organica (proaspat stoarsa).

Instructiuni:

Amesteca cele doua ingrediente pana cand obtii o mixtura omogena. Aplic-o pe par, pe toata lungimea lui, si maseaza-ti scalpul. Lasa sa actioneze timp de o ora. Apoi spala-te cu un sampon bland. Repeta tratamentul o data pe saptamana.

De ce functioneaza

Cele doua ingrediente sunt daruri foarte versatile ale naturii. Uleiul de cocos are proprietati antimicrobiene si imbunatateste sanatatea parului. In plus, hraneste scalpul si ajuta la intarirea firelor de par, facand reversibila albirea parului. Un alt beneficiu este ca ajuta la combaterea matretii.

Pe de alta parte, lamaia previne albirea prematura a parului, gratie continutului de vitamina B si C, fosfor. Zeama de lamaie hraneste parul si combate cauzele care duc la albirea parului.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.