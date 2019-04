7 sfaturi despre sex care ti-ar fi prins bine in adolescenta

Ce sfaturi ti-ai da si cum te-ai ajuta pe tine insuti sa treci mai lin prin toata acea perioada, sa ai o adolescenta mai putin tulburata?

Probabil ca multe dintre lucrurile cu care te-ai confruntat atunci ti-au marcat inclusiv viata de adult, mai ales cand vine vorba despre sex.

1. Un penis mare nu e obligatoriu mai bun

Dimensiunea medie e absolut grozava. Putin peste medie – chiar si mai bine. Cu mult peste medie insa, si datele problemei se schimba. Probabil ai crescut cu ideea ca marimea iti asigura succesul. Adevarul e ca nu marimea conteaza, ci tehnica. De fapt, o erectie mai mare de 13 centimetri poate fi chiar incomoda pentru partenera, pentru ca risti sa-i atingi colul uterin, care e foarte sensibil (iar experienta poate fi dureroasa). Concluzia? Ti-ai facut probleme degeaba.

2. Sexul oral inseamna mai mult decat „deep throat"

Poti invata multe despre felatie din filmele porno, dar nu te ghida exclusiv dupa ele. Ceea ce nu ti se spune acolo e ca senzatiile cele mai puternice sunt concentrate in varful penisului, adica tocmai partea cea mai sensibila. Secretul unui „blow job" ca la carte nu e sa te ineci incercand sa ajungi cat mai adanc, ci sa te concentrezi pe stimularea de suprafata (adica la varf), alternand miscarile cu unele mai ample – dar atat cat te simti tu comod. Pe langa asta, nu-ti tine mainile acasa, ci foloseste-le ca sa creezi frictiune la baza penisului. Nu-i asa ca-i mai simplu (si mai placut) decat aveai impresia?

3. Cateodata, pur si simplu e nevoie de ceva stimulare in plus

Nu toate femeile reusesc sa aiba orgasm doar prin penetrare (de fapt, cele mai multe au oarecare dificultati la capitolul asta), asa ca e nevoie de putin ajutor – manual, oral sau pe baza de vibratii. Ceea ce nimeni nu-ti spune niciodata despre sex este ca placerea pe care o obtii are legatura, in primul rand, cu felul in care iti privesti partenerul (nu vei avea orgasm niciodata daca il consideri un nataflet) si apoi cu gradul tau de implicare.

Daca ramai pasiva si speri ca „talentele" lui o sa-ti zguduie universul, sunt multe sanse sa fii dezamagita. Nu te sfii sa ai initiativa si adu in dormitor toata „recuzita" de care ai nevoie (fara retineri, fara inhibitii). Fie ca te axezi pe preludiu sau te decizi sa testezi cateva jucarii sexuale, esti la fel de responsabila pentru orgasmul tau ca si partenerul, asa ca nu-l lasa sa „munceasca" singur.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.