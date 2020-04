Anton Hadăr, preşedintele sindicatului Alma Mater, propune măsuri concrete de desfășurare a activității elevilor și studenților

Preşedintele Alma Mater spune că scrisoarea deschisă care va fi înaintată Ministerului Educaţiei a fost concepută de reprezentanţi ai sindicatelor FSLI, Spiru Haret, Alma Mater, ai Consiliului Național al Elevilor și ai ONG-ului Alianța Părinților şi este "importantă pentru societate".

"Propunem măsuri, de la elemente legislative pe care Ministerul Educației trebuie să le modifice pentru că nu mai sunt de actualitate, vorbim despre câteva ordine de ministru, până la condiții concrete de desfășurare a activității elevilor și studenților. Ne referim la faptul că se impune continuarea activității de predare, învățare și de evaluare în cazul universităților până la sfârșitul perioadei de predare din semestrul al II-lea. Trebuie să continuăm activitatea online, indiferent de nivelul de învățământ. Trebuie să avem cât mai puțin contact fizic cu studenții sau cu elevii!", spune Hadăr, potrivit sursei citate.

Cum ar trebui să se desfăşoare lucrările de laborator în cazul studenţilor

Profesorul universitar Anton Hadăr este de părere că laboratoarele specifice activităţii universitare ar trebui să se desfăşoare faţă în faţă doar în cazul în care chiar nu există soluţii alternative. Hadăr vine cu soluţii pentru diminuarea riscului de îmbolnăvire în cazul în care studenţii vor fi nevoiţi să meargă la universitate:

"Activitățile practice din laboratoare să fie recuperate față în față cu studenții doar acolo unde nu există alte modalități de realizare a unui proces didactic de calitate. Să nu aducem foarte aproape profesorul de student, dar nici studenții foarte aproape unii de alții. Aceasta este ținta noastră! Dacă se vor reface aceste lucrări de laborator, intenția noastră este să conferim condițiile necesare realizării acestor activități astfel încât riscul de îmbolnăvire să fie minimum. Ne-am gândit la păstrarea distanței fizice dintre 2 studenți, 2 elevi sau dintre profesori - elevi/studenți. Pentru ca acest fapt să se întâmple este nevoie de lucru în echipe/serii mici de elevi/studenți, maximum 10-15 persoane. Însă aceasta depinde de sală. Nu putem să menționăm un număr de 15 persoane, iar sala de activitate să fie mai mică sau aglomerată".

Statul să ofere echipament de protecţie elevilor şi studenţilor

După părerea preşedintelui Alma Mater, statul ar trebui să le ofere elevilor şi studenţilor măşti şi mănuşi de protecţie, dacă aceştia nu şi le pot permite sau nu au de unde să le cumpere.

"Mai mult, elevii/studenții trebuie să aibă măști și mănuși, care, din punctul meu de vedere, trebuie să fie oferite de stat în cazul în care nu există posibilitatea de a le cumpăra fiind foarte scumpe sau nu există locul de unde să fie achiziționate. Știm bine că nu se găsesc peste tot", precizează Hadăr.

Liderul sindical propune, de asemenea, scurtarea orelor de laborator, dar şi a orelor de predare la clasele terminale:

"Ne gândim și la reducerea orei de lucru în activitățile din laboratoare. De asemenea, acest fapt este necesar și la orele de predare de la clasa a 8-a și clasa a 12-a, respectiv a 13-a. Trebuie să fie scurtate. Ne gândim și la faptul că, în această perioadă, ar trebui cumpărate echipamentele și aparatele necesare de măsurare a temperaturii studenților și elevilor, care se vor prezenta față în față cu profesorii. Aici este vorba despre cei din clasa a 8-a și cei din clasa a 12-a, a 13-a, dar și de studenții care nu au finalizat activitățile practice în laboratoare sau alte tipuri de activități cu caracter practic. Sunt multe alte lucruri pe care le vom materializa într-un document consistent".

Profesorilor să li se asigure toate condiţiile pentru predarea cu uşurinţă a informaţiilor

Anton Hadăr subliniază necesitatea existenţei unor platforme perfect funcţionale, care să nu cedeze sub presiunea volumului de informaţii:

"Pentru viitorul apropiat, mă refer la perioada imediat următoare, până în septembrie-octombrie, când va începe anul școlar și apoi cel universitar, trebuie să fim mai bine pregătiți ca până acum. Este necesar să avem peste tot platforme puternice, solide, care să nu cedeze imediat ce fluxul de informație este foarte voluminos. Se întâmplă acest lucru și în învățământul universitar, deși lucrurile aici au mers, în general, bine spre foarte bine, deși mai cedează câte un calculator sau o stație de lucru deoarece se lucrează și cu mulți studenți. Însă ce să mai spunem de învățământul preuniversitar? Acesta trebuie echipat serios, extrem de solid, unde să fie incorporate și modele de predare! Vorbim despre modele de lecții specifice planului de învățământ pentru ca profesorii să predea cu ușurință elevilor informațiile necesare!", menţionează profesorul universitar potrivit dcnews.ro.

Profesorul universitar are în vedere şi pregătirea temeinică a colegilor profesori în ceea ce priveşte predarea online.

"Analizăm și o pregătire pe timpul verii a tuturor colegilor din învățământul preuniversitar, care nu au fost implicați în diverse programe de pregătire pe sistemele de predare online și care nu se pricep îndeajuns în a comunica cu studenții pe aceste platforme de e-learning. Este necesar, la nivel de țară, de câteva proiecte consistente în care să fie implicați profesorii, care nu au urmat cursuri de acest profil sau care le-au urmat acum câțiva ani, dar care, din păcate, au uitat noțiunile de bază pentru că, știm bine, se uită dacă nu profesezi".

Hadăr crede că evaluarea de la distanţă va fi destul de dificilă

Anton Hadăr apreciază faptul că elevii care nu sunt în ani terminali au posibilitatea să participe la ore online, dar îşi exprimă temerea vizavi de ceea ce ar putea să se întâmple la Bac şi la Evaluarea Naţională în condiţiile în acre elevii vor trebui să fie prezenţi în sălile de clasă.

"Este de apreciat faptul că pentru elevii care nu susțin Teste naționale sau Bacalaureat s-a ajuns la această soluție de a finaliza anul școlar în sistemul online și de a nu fi prezenți în școală. Nu avem capacitatea de organizare a unor săli pentru ca elevii să fie în siguranță.

Mă gândesc cu frică la faptul că la Testele naționale și la BAC s-ar putea să avem și zone în ceea ce privește siguranța elevilor și profesorilor să fie în pericol. Mă gândesc ce s-ar întâmpla cu un liceu sau cu o școală generală unde se susțin examenele naționale să se descopere că un elev sau mai mulți să fie infectați?! Cred că în momentul acela întreaga activitate educațională ar fi compromisă. Ar fi foarte greu de găsit o cale de soluționare! Prin urmare, să fim atenți și să luăm toate măsurile de siguranță posibile astfel încât distanța fizică să fie păstrată!", atrage atenţia liderul sindical.

Hadăr adaugă că, în ceea ce priveşte examenele pe care vor trebui să le susţină studenţii, acestea se vor da, în proporţie de peste 90%, în sistem online:

"Noi, în învățământul superior, vom da examenele cu studenții, peste 90%, în sistemul online! Chiar mâine studenții mei vor da o verificare la disciplina pe care o predau. Se găsesc metode ingenioase. Noi deja am făcut progrese în acest sens. Sper ca prezența studenților în universitate să fie sporadică și doar acolo unde laboratoarele nu pot fi, sub nicio formă, recuperate de la distanță! Este destul de greu să fie posibilă peste tot evaluarea de la distanță!", mai spune Hadăr.

Pierderea unei promoţii de specialişti, un eşec major pentru România

Liderul sindicatului Alma Mater este de părere că ar fi o tragedie ca acest an şcolar să fie pierdut: "Ar fi o mare tragedie să nu fim în stare să ducem acest an școlar și universitar la capăt chiar și în acest condiții grele, precare în ceea ce privește dotarea școlilor și, în unele cazuri, a universităților sau din cauza pregătirii nesatisfăcătoare a unor cadre didactice în ceea ce privește învățarea în sistemul online. Ar fi o problemă majoră pentru România să nu avem o promoție de medici, electroniști, IT-iști, de specialiști în construcții! Ar fi un an pierdut din viața fiecărui tânăr din România, dar și din viața noastră!", a concluzionat profesorul Anton Hadăr, pentru sursa citată.