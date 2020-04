Assassin's Creed Valhalla a fost confirmat şi a fost lansat teaserul VIDEO

Dezvaluirea a avut loc intr-un livestream lung de 8 ore in care artistul Kode Abdo, cunoscut drept Bosslogic, a lucrat la imaginea de teaser in Photoshop. Motivele nordice sunt evidente: indivdul cu barba lunga impletita si toporul sau, deja eblematic datorita lui Kratos, barcile solide navigand printre ghetari sau razboinicii pictati pe fata inarmati scut si toporisca.

Imaginea sugereaza ca luptele navale, sistemul de combat din ultimele jocuri si, evident, elementele de stealth se vor intoarce. La finalul livestream-ului, Ubisoft ne spune ca azi, 30 aprilie, 18:00 ora Romaniei, va fi lansat trailer-ul de world premiere.

Ultimul joc din serie a fost Assassin's Creed: Odyssey, lansat in 2018, anul in care God of War a luat Game of the Year.

Câteva dintre detaliile care se pot desprinde din coperta creata de designerul Bosslogic sunt:

Arma principala este toporul; personajul are unul cu sigla asasinilor gravata pe lama.

Sistemul de pasaroi personal ramane in picioare.

Revin luptele navale care sper ca vor fi macar la fel de bune ca in Black Flag.

Posibilitatea ca jocul sa aiba un sistem de anotimpuri; a se observa contrastul dintre cele doua imagini.

De la AC: Origins in 2017, seria a avut loc in perioade antice: ascensiunea Cleopatrei (Dinastia Ptolemeică) in Origins, respectiv razboiul peloponesiac in Odyssey.

Citeşte şi: Papa Francisc, IBM şi Microsoft cer într-o scrisoare comună reglementarea strictă a tehnologiilor şi a inteligenţei artificiale