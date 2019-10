Articol publicat in: Societate

CTP: Să vină jandarmii "care n-au pe nimeni de bătut în momentul de faţă" să îi apere pe pădurari

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Declarația lui CTP sa vine în condițiile în care agresiunile asupra pădurarilor s-au înmulțit în ultima vreme. În ultimii patru ani, 168 de pădurari au agresați de hoți și 5 au fost uciși. Foto: aktual24.ro Cristian Tudor Popescu a vorbit la despre atacurile recente asupra unor pădurari, în condițiile în care un silvicultor a fost ucis și altul a fost lovit cu mașina în decurs de 24 de ore. Jandarmii care „nu au pe nimeni de bătut în momentul de față” ar trebui să-i apere pe pădurari și să apere padurile de hoții de lemne, a spus gazetarul. CTP a dezvăluit cu cine a votat la europarlamentare: "M-au dezamăgit, vorba lui Pleşu, individul e o fluenţă suspectă" "În acest timp, în care se pune problema guvernului monocolor și a anticipatelor și a Hidroelectrica pe bursă, în acest timp mor pădurari unul după altul, uciși. Atacați, uciși... O țară întreagă se uită la asta, iar lemnul se fură ca-n codru. Și-n acest timp nu se găsește nimeni în vreun guvern, în ăsta care nu există, în ăsta care e mort - cum zice Ponta -, de la Palatul Victoria... Cineva, dă un ordin, dă ceva, cum zicea Adrian Păunescu”, a spus Cristian Tudor Popescu. Noi detalii din cazul pădurarului omorât în stil mafiot de hoţii de lemne: "Efectiv l-au executat! Au trecut şi cu căruţa peste el" „Ce ordin să dea? Să vină jandarmii. Jandarmii care n-au pe nimeni de bătut în momentul de față. Să vină să îi apere pe oamenii ăia, pe pădurari. Și să apere pădurile patriei de hoți. Și să se asigure urmărirea lemnului, traseul lemnului cu organele de forță, poliție, jandarmi. Acolo este cheia, ca și la fierul vechi, furatul de capace de canal, instalații de irigații și așa mai departe. Totul e să urmărești unde se duc ăia să-l vândă. Așa-i și la lemn, trebuie să urmărești lemnul. Dacă îi împiedici să mai vândă lemn de furat, asta e, îi blochezi cu adevărat pe hoți. Nimic din toate astea nu se face. Între timp noi avem probleme ca guvernul să fie neapărat „monocolor”, a mai spus gazetarul. loading...

