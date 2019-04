Fabulos! Spovedania unui deputat PNL, în faţa jurnaliştilor: Vă dați seama câte păcate am acumulat de când sunt în Parlament? VIDEO

Deputatul PNL Corneliu Olar s-a spovedit în fața presei, miercuri, la Parlament. Liberalul spune că înainte să ajungă parlamentar nu mințea, dar după ce a ajuns deputat „a îmbrăcat haina de parlamentar" și a început să păcătuiască pentru că „a trebuit".

El spune că e nevoit să mintă și că parlamentarii mai păcătuiesc și cu „degetul" ridicat de liderul de grup care indică votul pe legi:

„Parlamentarii păcătuiesc și cu voia și fără voia lor. De multe ori, dacă te uiți numai după degetul ăla, poate faci un păcat. Dacă te gândești la conștiință și nu te grăbești cu votul, poți să votezi corect și cinstit. Cu arătătorul ăsta mai greșim și păcătuim"

„Cum să nu mă duc la spovedanie? Nu poți să prinzi Paștele fără spovedanie, să mănânci cumenicătura și să spui toate păcatele. Vă dați seama, de când sunt în Parlament, câte păcate am mai acumulat? De la an la an am mai multe și mai multe"

Ce vă împinge la păcat în politică? „Mă feresc de minciună, deși în politică se minte. Când eram primar, nu mințeam, dar de când am ajuns parlamentar, am îmbrăcat haina de parlamentar, a trebuit să mai mint și trebuie să mărturisim asta".