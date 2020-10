Facebook ia decizii radicale privind alegerile din SUA. Aceste anunţuri vor fi interzise

La câteva zile de la interzicerea anunțurilor care declară o victorie timpurie în timpul alegerilor prezidențiale din Statele Unite, Facebook va elimina și reclamele care pun sub semnul întrebării anumite procese electorale, potrivit BBC.

După ce mai multe persoane publice din SUA au transmis că votul prin corespondenţă încurajează fraudele electorale, platforma Facebook a declarat că fva "incerca să delegitimeze orice metodă sau proces legal de votare".

"Cu cât ne apropiem de ziua alegerilor, vrem să oferim și mai multă claritate asupra politicilor noastre. Săptămâna trecută am spus că vom interzice reclamele care fac declarații premature de victorie. De asemenea, nu vom permite reclame cu conținut care urmărește să delegitimeze rezultatul alegerilor", a transmis Rob Leathern din cadrul Facebook.

