Fructul cu cele mai puţine calorii, perfect pentru dietele de vară

Deşi sunt cunoscute de toată lumea, nu mulţi ştiu ce beneficii au pentru corp. Caisele sunt niște fructe delicioase, des întâlnite la noi, care reprezintă desertul perfect pentru vară. Acestea au puține calorii și au numai beneficii pentru organismul nostru.

"Parfumate, catifelate si usor de digerat, caisele sunt desertul perfect pentru mesele de vara. Culoarea lor portocalie se datoreaza continutului de betacaroten (provitamina A), un pigment cu actiune antioxidanta extrem de benefica. Betacarotenul protejeaza pielea de soare si imbatranire si asigura o bronzare mai rapida. Doar trei caise acopera necesarul zilnic de carotenoizi.

Caisele sunt singurul aliment ne-uleios care contine vitamina E, vitamina antioxidanta care alaturi de vitamina A creste imunitatea organismului. Prin continutul crescut de potasiu, fier si calciu caisele inlatura insomnia si astenia, imbunatatesc functionarea neuro-musculara si rezistenta la boli", spune Mihaela Bilic.

"Au calorii putine si indice glicemic mic deci sunt si prietenele siluetei. Tot in caise gasim multe fibre (in special pectine) bine tolerate in intestin si cu efect de accelerare al digestiei lente si dificile. In plus fibrele ajuta la scaderea nivelului de LDL-colesterol (cel rau). Din punct de vedere nutritiv sunt doar lucruri bune de spus despre caise asa ca n-ar fi rau daca le-am face si un festival, asa cum au austriecii" a scrie dr. Bilic pe pagina de Facebook.