Gigi Becali a dat afară trei jucători de la FCSB. Economie de 100.000 de euro pe lună

Gigi Becali a precizat ca, odata cu pleacarea celor trei, a scapat de plata a 100.000 de euro pe luna.

"Am terminat si cu Matei, cu Florentin Matei. Nici nu stiam, eu credeam ca are 15.000, el avea 20.000 pe luna. Iti dai seama? Dar acum nu mai spunem nimic de baiat. A semnat, a plecat... e cuminte. Nu era cuminte pana acum", a anuntat Gigi Becali.

"A plecat si Rusescu, am scapat de 25.000 cu 20.000, 40.000, si cu asta... Teixeira, am ajuns la 65.000. Am scapat de vreo 100.000 de euro pe luna, cu tot cu taxe", a mai spus Gigi Becali.