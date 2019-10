Articol publicat in: Justitie

Laura Coduţa Kovesi, confirmată de Parlamentul European în funcţia de procuror-şef european

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Parlamentul European a confirmat-o oficial miercuri pe Laura Codruţa Kovesi în funcţia de procuror-şef european, potrivit unui comunicat al legislativului european. Laura Codruța Kovesi va avea un mandat de șapte ani. „Parlamentul European tocmai a confirmat-o oficial pe Laura-Codruța Kovesi în funcția de procuror-șef european. Decizia a fost luată în Conferința președinților grupurilor politice din Parlament. A fost ultima ștampilă de care doamna Kovesi a avut nevoie și a obținut-o. Începând de astăzi, noul procuror-șef european se poate apuca de treabă. Are un an la dispoziție să pună la punct noul Parchet European care trebuie să fie funcțional până la finalul anului viitor”, a anunțat și europarlamentarul român Siegfried Mureșan pe Facebook. Consiliul Uniunii Europene a confirmat luni numirea procurorului român Laura Codruţa Kovesi în funcţia de procuror-şef european, iar această numire trebuie să fie confirmată acum şi de Parlamentul European, indică un comunicat de presă al Consiliului UE. Citește și: Laura Codruţa Kovesi, confirmată de Consiliul UE în funcţia de procuror-şef european loading...

