Noi explicaţii despre cei şase pacienţi cu COVID-19, morţi la Spitalul Babeş din Timişoara. "Terapia intensivă nu mai putea ajuta"

Reacţia lui Cristian Oancea vine după ce Virgil Musta, medicul infecţionist al Spitalului "Victor Babeş" din Timişoara, a declarat marţi că situaţia din secţia de Terapie Intensivă a spitalului este dificilă deoarece nu mai există niciun pat liber de câteva zile.



"Suntem într-o situaţie dificilă, la Terapia Intensivă deja de câteva zile nu avem loc şi pe secţie avem cazuri foarte grave care, la un moment dat, există riscul ca în evoluţia lor să se decompenseze şi neavând terapie intensivă, nu putem să-i punem pe ventilaţie mecanică. Aşa că îi ţinem pe presiune ridicată de oxigen, dar din păcate, nu este suficient. S-a întâmplat ca în cursul zilei de ieri (duminică, n.r.) până astăzi dimineaţa (luni, n.r.) să decedeze şase persoane, toţi cu forme foarte grave, internate de clinică atât în Secţia de Boli Infecţioase cât şi la Pneumoftiziologie şi care s-au decompensat şi nu am avut soluţie pentru ei", a declarat Virgil Musta.

La rândul său, medicul Voichiţa Lăzureanu a declarat că în cazul celor şase pacienţi "nu a fost posibil transferul (...) din cauză că aveau comorbidităţi, aşa că s-a considerat că e mai bine să fie trataţi aici" (la Spitalul Babeş, n.r.).



"Este vorba despre şase pacienţi cu multiple comorbidităţi, vârstnici, la care inclusiv terapia intensivă nu mai putea ajuta. Din nefericire, a intervenit decesul, dar COVID-ul a fost impulsul negativ în parcursul clinic al acestor pacienţi. Dar accentuez că pacienţii erau vârstnici, cu multiple comorbidităţi din sfera neurologică, oncologică şi practic prognosticul era la fel, chiar dacă li se aplica terapia intensivă. Sub nicio formă nu s-a pus problema că ar fi fost neglijaţi. Un pacient ştiu că a avut 82 de ani, altul 70, erau cu neoplazii, unii cu paralizie, iar COVID-ul a fost acel impuls căruia nu mai aveai ce să-i faci", a afirmat pneumologul Cristian Oancea, conform Agerpres.

Câte locuri libere sunt la ATI în spitalul "Victor Babeş" din Timişoara

Dr. Oancea a explicat că în acest moment sunt 16 pacienţi pe 14 locuri ATI în spital, iar, miercuri dimineaţă, s-a mai creat un loc dimineaţă, după ce un bolnav a fost transferat în secţia ATI a Spitalului Municipal.

"Inclusiv eu am doi pacienţi internaţi în ATI şi vă spun ceva din practica mea personală. Am văzut pacientă neurologică cu accident vascular cerebral, zilele trecute. Dimineaţa, biologic se mai redusese din inflamaţie, înştiinţasem familia că ar putea fi mai bine a doua zi, dar seara a făcut stop cardiac brusc şi inevitabil. Asemenea cazuri am mai avut şi eu şi colegii mei şi sunt în toată ţara. Erau practic pacienţi taraţi, care nu au mai putut face faţă comorbidităţilor şi sumei comorbidităţilor. Dar nu s-a pus niciun moment în discuţie problema că au suferit de o lipsă de îngrijire medicală", a explicat managerul Spitalului de Boli Infecţioase "Victor Babeş" din Timişoara

De asemenea, dr. Cristian Oancea a precizat că Spitalul de Boli Infecţioase are separat cinci paturi de ATI pentru patologie non-COVID, însă două dintre acestea sunt rezervate pentru pediatrie, dacă vor fi cazuri.