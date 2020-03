Rareş Bogdan: "Noi nu putem analiza mai mult de 2000-2200 de persoane pe zi, la nivel naţional"

"Am vorbit cu primarii liberali care mi-au spus ca pur si simplu nu pot stapani oamenii care au venit din Italia, Spania, care nu vor sa stea in izolare.

Aici e vorba de drepturile fundamentale. Comisia Europeana si-a luat angajamentul sa fie respectate prevederile de privacy.

Eu sunt optimist, dar si realist. Am vorbit astazi cu Traian Basescu si dansul era destul de pesimist in ce priveste desfiintarea barierelor, pentru ca ar veni sute de mii de conaţionali si noi avem 2400 de paturi de terapie intensiva.

Nemţii care lucreaza in comitetul de urgenta spun ca pana la 10.000 de infectati, sistemul din Romania poate face fata. Daca se depasesc 10-12.000, atunci ne putem impiedica. La New York, la 7000 de paturi, se anunta ca nu fac fata. In Romania va face fata, chiar daca cu greutate,, pana la 10.000. Dar noi nu stim pana in momentul asta cati bolnavi avem

Problema nu sunt testele, care au ajuns, ci aparatul de PCR, care a ajuns abia azi la Suceava. Ei pana acum faceau doar la Iasi sau la Bucuresti testele, deci dura 4-5 zile pana la rezultate. Noi nu putem analiza mai mult de 2000-2200 de persoane pe zi, la nivel national", a declarat Rares Bogdan.