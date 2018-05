Claudia Pavel: "Am avut noroc că am fost eliminată de la Exatlon"

La două luni de la ieșirea din concurs, Claudia este fericită pentru că este acasă. Artista a făcut câteva declarații despre concursul care i-a schimbat viața.

„Sunt fericită că am acceptat această provocare. Nu mă dau în lături de la promovări. Mi s-a părut un altfel de reality show și am vrut să văd dacă mă descurc. Noah a fost suficient de mare să înțeleagă că mama lui va fi plăcută!", a explicat artista, potrivit ciao.ro.

Aceasta a spus că cele 5 săptămâni în Dominicană au reprezentat pentru ea testul pe care ea și l-a dat ei însăși.

„Eu chiar am tras de mine. Am ajuns la spital din cauza fotodermiei. M-am accidentat la picior și am avut o entorsă de gradul 2. Am făcut o alergie urâtă din cauza unor înțepături de insecte. Cu toate astea, am rezistat. Am stat internată trei nopți în spital acolo, dar mi-am dat seama că nu mi-a fost nicio secundă frică. A fost un noroc faptul că am fost eliminată. Acasă am aflat că puteam să îmi nenorocesc piciorul. Așa a fost să fie și a trebuit să plec atunci. Dumnezeu le aranjează pe toate", a dezvăluit Claudia.

Fosta concurentă se bucură pentru că a putut să își depășească limitele, chiar dacă oponenții săi sunt campioni.

„Exatlon m-a ajutat să descoper că sunt mai puternică decât am crezut că sunt. Chiar i-am întrebat pe medici la un moment dat dacă îmi dau voie să mai stau, iar ei mi-au spus că dacă sunt puternică și rezist psihic, corpul meu se va adapta. Așa a fost!", își amintește Claudia.

După ieșirea de la Exatlon, Claudia Pavel a anunțat că îi este drag Cătălin Cazacu și că vrea să afle dacă între ei poate fi ceva mai mult decât o relație de amiciție. După aceste declarații, logodnica lui Cătălin a anunțat că se desparte de sportiv și că pleacă din casa lui.