EXATLON, dezăluiri inedite din culisele show-ului: "Cu siguranţa va fi şi nuntă. Nu am pus mare preţ, ştim că o să fie"

Stiam ca se vor strange randurile si e inevitabil sa fie nominalizat. Accept orice ar fi, la fel si el. Cu D-zeu inainte. Daca va veni acasa, eu voi fi foarte bucuroasa. Dar voi tipa si daca va ramane, stiu ca isi doreste mult sa ramana. El e campionul meu! Ma asteptam sa evolueze pe parcurs. Sper sa nu se supere pe mine ca spun ca am fost impresionata cand a luat puncte inca din primele probe, nu ma asteptam sa o faca, ci pe parcurs. Eu cred ca va ramane. Asta e feelingul meu, ca va mai ramane.

Se vede ca a slabit. Isi dorea sa treaca prin aceste experiente: sa fie nemancat, sa doarma la cotet, sa stie cum e, sa simta scandurile, sa se cunoasca si in astfel de experiente.

Cred ca eu mai mult am insistat. Stiam ca isi doreste. El era nehotarat pentru ca se gandea ca il voi condamna ca ma lasa singura cu fetita. Nu ne asteptam sa ramana atat de mult acolo. Credeam ca va sta vreo 2-3 saptamani acolo. Au trecut saptamanile tavalug si se fac doua luni acusica.

Am mai fost despartiti. La inceputul relatiei, a avut un contract pe vas, a stat 9 luni. A fost un exercitiu pentru noi. Ne-am convins ca departarea ne-a legat si mai mult. La fel si acum. Cred ca ne vom iubi si mai mult. Imi este mai usor sa vorbesc despre mine, decat despre el, e un punct sensibil. E un suflet bun si un tata devotat.

Dorul de familie cred ca e mare. Inainte de a pleca la Exatlon, inainte de a-l impinge eu sa plece, se pregatea pentru un casting important in Germania, iar cerintele erau sa arate foarte bine. Se pregatea intens, se obliga sa manance mult.

Cu siguranta va fi si nunta. Nu am pus mare pret, stim ca o sa fie, ne e bine cum suntem acum. Clar va fi si nunta, dar mai repede va fi botezul fetei. Am amanat tot, am amanat botezul. Cand se va intoarce, vom face si planurile, vom face si botezul fetitei.

Sunt mandra pana peste cap pentru tot ce a facut, m-a surprins, nu stiam ca atat de repede va face o figura asa frumoasa. De multe ori inchid ochii, am mari emotii, stau cu sufletul la gura in timpul probelor. Ma bucur cand vad ca saruta bratara, avem si noi doua cate o bratara.