Gabriela Cristea, dezvăluiri ÎN PREMIERĂ despre cea de-a doua SARCINĂ

Botezul a fost organizat intr-un restaurant de lux din Bucuresti.

Gabriela Cristea şi-a botezat fetiţa. Imagini emoţionante de la creştinarea copilei şi de la petrecere

"A fost o petrecere reuşită. A fost frumos, nouă ne-a plăcut… meniul, Tavi nu a mâncat aperitivul şi se gândea că trebuia să îl ceară la pachet. Mâncarea a fost senzaţională. La două dimineţa ne-am dat seama că trebuie să aruncăm apa de la băiţă de la mir la un copac, aşa se zice, şi am aruncat apa la un cireş. Eu am mâncat multe cireşe în sarcină, cred că Victoriei o să îi placă. Mărturisim în premieră că luna trecută am crezut că am comis-o ( n.r. - că a rămas însărcinată). Am simţit din nou emoţiile alea… şi dacă e să se întâmple… e foarte bine! Nici nu mai am curaj să îi cer lui Dumnezeu încă o dată… sunt atât de mulţumită şi de împlinită cu tot ce am primit", a declarat Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea şi-a botezat fetiţa. PRIMELE IMAGINI DE LA BISERCĂ

Gabriela Cristea si Tavi Clonda au vorbit si despre cea de-a doua sarcina: "Mai trebuie să lucrez, nu forţăm lucrurile. Ne dorim încă unul… să fie distanţa de un an între ei".