Grefierii îl contrazic pe Tudorel Toader: Nu am fost consultaţi cu privire la statut

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, că statutul grefierilor este aproape gata şi că probabil va intra în această săptămână în circuitul de avizare. Toader a susţinut că, după întâlniri pe care le-a avut cu reprezentanţi ai grefierilor, el este pentru preluarea acestora în cadrul instituţiei pe care o conduce, din punct de vedere administrativ.



"Nu am fost consultaţi cu privire la elaborarea unui nou statut al personalului auxiliar şi conex, demers absolut necesar într-un stat de drept şi democratic", afirmă reprezentanţii grefierilor.



Ei mai spun că, deşi ministrul justiţiei a afirmat că a rezolvat problema eliminării vârstei de pensionare în ceea ce priveşte acordarea pensiei de serviciu, nu au cunoştinţă de un proiect de act normativ, elaborat în acest sens.



"S-a creat o stare de discriminare în ceea ce priveşte salarizarea personalului auxiliar de specialitate şi conex, din cauza pasivităţii ministrului justiţiei în ceea ce priveşte elaborarea Regulamentului-cadru pentru stabilirea condiţiilor de muncă, ordonatorii secundari de credite interpretând diferit dispoziţiile legale referitoare la modul de calcul al salariilor", mai declară reprezentanţii grefierilor.



Ei avertizează că toate aceste lucruri "vor contribui, în continuare, la agravarea starii de tensiune şi nemulţumire", exprimate, iniţial, prinpurtarea unei banderole albe pe braţ, în ziua de luni, 12 martie, fără a afecta activitatea instanţelor şi a parchetelor sau programul de lucru cu justiţiabilii, însă, în zilele ce urmează dacă situaţia nu se va rezolva, se declară dispuşi să apeleze "la mişcări de protest, inclusiv prin întreruperea temporară şi chiar totală a activităţii".



"Nici până la ora actuală, ministrul justiţiei nu a avansat o dată certă pentru o întrevedere cu organizaţiile profesionale şi sindicale în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă categoria noastră profesională", mai spun grefierii.



Tudorel Toader a organizat luni o conferinţă de presă pe tema condiţiilor din penitenciare, în urma protestelor angajaţilor din sistem, cât şi pe tema salariilor grefierilor, care ameninţă şi ei cu proteste.



"Avem aproape 7.000 de magistraţi, avem 700 de grefieri, ceea ce nu e foarte mult, e 1 la 10. Ei furnizează un serviciu extrem de important pentru activitatea de înfăptuire a justiţiei. Fără grefieri nu se poate desfăşura o şedinţă de judecată. Activitatea lor este extrem de importantă”, a spus Tudorel Toader.



El a arătat că a avut mai multe întâlniri cu reprezentanţii grefierilor şi este în favoarea ideii ca aceştia să fie preluaţi în subordinea Ministerului Justiţiei.



"Am avut multe întâlniri şi cred că ne-am înţeles. Mie mi-a plăcut şi îmi place dorinţa exprimată de dânşii, şi verbal, şi în scris prin care solicită ca grefierii să fie preluaţi de către Ministerul Justiţiei într-o direcţie special constituită sau să îi integrăm într-o direcţie dintre cele existente. Nu înseamnă că este modificat profilul socio-profesional, nu înseamnă că ei nu rămân acolo să desfăşoare activitatea la instanţe, la parchete, unde sunt. Dar, din punct de vedere administrativ, am această solicitare scrisă de a constitui o direcţie să îi luăm la MJ administrativ, ca să aibă probabil mai multă grijă de ei şi în rezolvarea problemelor. Mă bucură, pentru că prin asta pe de o parte exprimă nevoia de a avea grijă de statutul lor şi în acelaşi timp şi încrederea că Ministerul Justiţiei poate să facă acest lucru”, a declarat ministrul.



Tudorel Toader a mai spus că se va consulta cu Consiliul Superior al Magistraturii, pentru găsirea unei formule: "Mă voi consulta cu CSM. Ei spun acum că nu sunt nici ai CSM, nici ai MJ. Ne vom consulta cu CSM şi din acest punct de vedere administrativ vom găsi o formulă, iar eu sunt pentru preluarea la MJ”.



Referindu-se la problema salarizării grefierilor, Toader a spus că pentru aceştia ordonatorii de credite sunt judecătoriile, tribunalele şi curţile de apel unde sunt angajaţi grefierii şi că el a transmis acestor instituţii grilele de salarizare primite de la Ministerul Muncii, iar acestea sunt cele care trebuie să facă încadrarea şi salarizarea corectă.