HOROSCOP 1 IUNIE 2018: Ce zodii primesc o lecţie de viaţă. Se anunţă o zi agitată

HOROSCOP 1 IUNIE 2018 BERBEC

Esti inconjurat de multa lume si cu fiecare ai alt gen de relatii, reusind sa te adaptezi perfect oricarei tipologii umane. Cu unii ai multe lucruri interesante de discutat si comunicarea merge ca pe roate. Altii iti sunt apropiati sufleteste ca prieteni intimi sau persoane dragi, si va bazati pe un schimb reciproc de gesturi sincere de afectiune.

E o placere sa intri in contact cu atata lume, folosindu-te de fiecare data de trasaturile cele mai potrivite pentru a avea cu toti legaturi cat se poate de amiabile si placute.

HOROSCOP 1 IUNIE 2018 TAUR

Conflictele care se incing peste tot sunt cele mai grele obstacole in planurile tale, dar daca ai fi mai atent, ti-ai da seama ca lumea iti raspunde cu aceeasi moneda. Si tu ai spus de multe ori nu la ideile altora, si tu te-ai opus, si tu ai pus bete in roate, deci acum a venit vremea altora sa judece parerile tale. Aceste dispute nu fac decat sa incetineasca proiectele incepute, semn ca exista o comunicare deficitara aici si trebuie reparata cumva.

Fiti deschisi cu totii spre dialog pentru ca se poate ajunge la un consens daca toata lumea isi tine sub control orgoliile si dorinta de a avea doar el dreptate. Calmeaza-ti nervii, spiritul critic sau nevoia de a spune nu, si ai sa vezi ca lucrurile vor merge iar ca pe roate.

HOROSCOP 1 IUNIE 2018 GEMENI

Tine cont de sfatul foarte bun care vine azi din partea unei persoane mai mature sau cu mai multa experienta, pentru ca stie ce spune si merita ascultat. Iti ofera un pont, o solutie practica, o idee salvatoare care poate echilibra ca prin farmec una din problemele care te framanta. Nu sta sa o analizezi pe toate fetele, pentru ca sfatul e verificat si si-a aratat de multe ori eficienta.

Daca pui la indoiala, nu faci altceva decat sa consumi timp si energie pentru a ajunge la aceleasi rezultate si la aceeasi concluzie: ca e solutia optima, Foloseste-te de acest pont pretios, pentru ca lucrurile revin la normal daca il valorifici cu incredere.

HOROSCOP 1 IUNIE 2018 RAC

Nu continua acel plan care vezi si tu ca nu mai inainteaza deloc, ci cauta sa schimbi cumva macazul. Transformarea unui blocaj intr-o reusita sta numai in mainile tale, pentru ca tu oricum esti una din zodiile cele mai deschise spre schimbare, spre provocare, spre rasturnari masive de situatie.

Daca esti pregatit pentru asa ceva, dand chiar complet peste cap ceea ce faceai inainte, vei vedea ca lucrurile reintra in normal, deci nu te incapatana sa ramai la lucrurile deja cunoscute. Fii gata pentru o furtuna de evenimente, dar ce ramane in urma e o cale complet noua ce te va multumi pe deplin. Demoleaza tot si ia-o de la capat!

HOROSCOP 1 IUNIE 2018 LEU

Nu te preface ca totul e in regula, ca sa scapi mai repede de o responsabilitate, ci asuma-ti in totalitate sarcina care iti revine. Nu astepta de la altii solutii, pentru ca totul depinde numai de tine si vointa ta. Apuca-te de treaba acum, nu mai amana, pentru ca a ascunde praful sub pres nu e solutia optima in cazul de fata.

Cu cat te implici mai serios si cu cat nu depinzi de nimeni, cu atat rezultatele vor fi mai bune, ca atare e vremea sa spui cu fermitate start si sa nu te opresti pana la capat! Daca cineva se ofera sa te ajute, esti norocos, dar dai mai mult randament daca faci totul de unul singur.

HOROSCOP 1 IUNIE 2018 FECIOARA

Te simti mic in fata unei persoane care impune prestanta si respect prin faima sa sau prin superioritatea sa intr-un domeniu pe care tu nu il stapanesti inca. Trebuie sa recunosti ca sunt altii mai buni, ca mai ai si tu multe de invatat de la ceilalti, ca atare trebuie sa profiti de ocazia rara care ti se ofera acum, aceea de a sta in preajma unei astfel de persoane deosebite.

Simplul fapt ca te primeste sub aripa sa protectoare e motiv de lauda si mandrie la tine, incat vei spune tuturor, dupa aceea, ca ai avut aceasta onoare macar odata in viata.

HOROSCOP 1 IUNIE 2018 BALANTA

Te cramponezi de lucruri marunte, pe care de obicei le ignori, dar de data aceasta nu esti lasat sa treci peste ele cu indiferenta. Au grija altii sa te sufoce cu tot felul de maruntisuri, incat tot va trebui sa lasi alte treburi mai importante si sa te ocupi de ele.

Nu iti place, ai fi avut altceva mult mai bun de facut, dar nu vrei sa dezamagesti pe nimeni, ca atare incepi sa iei la bani marunti toate detaliile pe care ceilalti ti le spun. Dintre toate, trebuie sa extragi o concluzie corecta.

HOROSCOP 1 IUNIE 2018 SCORPION

Vestile care vin de la lume te intristeaza, poate nu pentru ca te privesc pe tine personal, ci pentru ca pui suflet in problemele altora. Devii o ureche buna de ascultat, un umar bun de plans pentru altii care trec prin situatii nefericite, si vei descoperi cat de mult bine le face prezenta ta alaturi de ei.

Iti sacrifici linistea proprie doar pentru a fi alaturi de cel suparat, tocmai pentru ca stii ce mult conteaza sa existe cine alaturi care sa te asculte si sa-ti ridice moralul. Asta faci tu azi pentru oameni dragi tie ce iti vor multumi.

HOROSCOP 1 IUNIE 2018 SAGETATOR

Esti persoana care se remarca cel mai usor azi prin calitatile sale. E sansa ta in joc, foloseste-te imediat de ea, pentru ca nu te asteapta. Cu cat stai sa te gandesti mai mult daca merita sa profiti de ocazie, cu atat mai mult creste riscul de o rata.

Chiar daca spui ca mai poate astepta, totusi e o chestiune care ti se ofera acum, pe loc, deci trebuie sa fii si tu mai spontan in reactii. Ai nevoie de timp ca sa pui in practica ceea ce gandesti, dar decizia trebuie s-o iei cat se poate de iute, deoarece detii toate resursele sa faci o alegere inteleapta.

HOROSCOP 1 IUNIE 2018 CAPRICORN

Muncesti cu sarg, dar nu te preocupa sarcinile care se afla acum pe rol, care ti se par banale si simple, ci niste proiecte de viitor de la care ai mari asteptari. Tu nu privesti decat mult inainte, in perspectiva indepartata, pentru ca rezultatele eforturilor de acum se vor arata atunci, peste luni de zile! Ai mari sperante de la aceste planuri de care te ocupi cu seriozitate si sarg, si esti constient ca succesul depinde numai de resursele pe care le pui in joc pentru a ajunge acolo.

Nimeni nu va munci pentru tine, deci hai, pune mana pe unelte si construieste cerea ce vrei sa obtii. Ceea ce proiectezi tu acum in viitor, va deveni realitate prin fortele tale.

HOROSCOP 1 IUNIE 2018 VARSATOR

Primesti o veste care anunta un eveniment viitor caruia ii acorzi o semnificatie cu totul speciala. Emotia creste cu fiecare ora care te apropie mai mult de acel moment si se vede ca stai ca pe ghimpi. E o asteptare placuta totusi, deoarece iti legi toate sperantele entuziaste de acea clipa la care vei ajunge curand.

Ba chiar ai dori sa sari deja peste unele etape ca sa vezi deja acel punct atins. Nu te grabi, chiar si aceasta asteptare are rolul ei, pentru ca te face sa privesti cu si mai multa bucurie evenimentul ce te va face fericit.

HOROSCOP 1 IUNIE 2018 PESTI

Nu te astepta ca toata lumea sa fie de acord cu modul in care judeci tu unele situatii, mai ales daca au mai multe directii de interpretare. Tu ai o anumita viziune asupra evenimentelor, or cei din jur au mari indoieli cu privire la stilul tau de a aprecia situatia, deci te poti astepta la controverse, dispute sau o atitudine ostila la deciziile luate de tine.

Continua sa-ti sustii punctul de vedere cu argumente logice, rationale, impartiale, pentru ca tu intelegi situatia cel mai corect. Intr-o zi isi vor da seama si ceilalti!