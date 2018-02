Horoscop Astrocafe.ro pentru săptămna 5 - 11 februarie 2018. Previziuni pentru toate zodiile

Berbec

Pornind de la banii si bunurile administrate in comun cu altii, toate relatiile tale vor fi supuse unei revigorari importante. Disputele din sfera muncii te vor impulsiona sa-ti folosesti mai eficient talentele, dar si veniturile. Tentatia de a face investii, credite sau alte tipuri de planuri financiare este foarte mare si riscanta. Bine ar fi sa stabilesti prioritatile financiare, in functie atat de nevoile tale personale, cat si ale celor dragi. Ai grija sa-ti achiti la timp facurile, taxele sau alte datorii fata de ceilalti. Strălucești în anturaj, ești deschis către ceilalți și ai spor in toate actiunile pe care le intreprinzi. La sfarsitul saptamanii se recomanda studii si cercetari legate de teme spirituale, istorice sau profesionale.

Taur

Luni si marti este multa agitatie la serviciu. Apar responsabilitati noi care iti vor aduce beneficii ceva mai tarziu. Un prieten sau un protector iti poate da sfaturi bune vizavi de locul tau de munca sau de domeniul profesional in care lucrezi. Tine cont de informatiile colaterale si indeplineste-ti sarcinile de lucru cat mai bine si la timp. Sanatatea este vulnerabila. Dozeaza-ti eforturile, adopta o dieta potrivita si odihneste-te regulat. Incepe o perioada in care dialogurile cu specialistii în sănătate pot fi frecvente. Relatiile parteneriale sunt rascolite la mijlocul saptamanii. Prudenta si discernamantul te vor feri de neplacerile existente deocamdata in acest sector de viata. Spre sfarsitul intervalului analizat revin in atentie achitarea facturilor sau a altor tipuri de datorii.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.