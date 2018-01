Horoscop săptămânal spiritual Astrostyle pentru 22-28 ianuarie 2018. Ce să nu faci şi ce să faci pentru binele tău

Un sfat binevenit la momentul potrivit te poate scuti de neplaceri si te poate pune pe drumul tau spre succes.

Berbec

Respecta-ti banii

Da un aer proaspat domeniului tau financiar si lasa o vreme deoparte cheltuielile mari. Luna de Miercuri din Taur te indeamna sa te opresti din a arunca cu banii fara chibzuinta, cumparand compulsiv doar pentru ca iti place un produs. Ai muncit mult si greu pentru banii tai, nu-i asa, Berbecule ? Da, e greu sa te opresti din a mai cauta pe Google diverse alte lucruri minunate de care crezi ca ai atata nevoie, fie pentru casa fie pentru tine. Dar daca vrei sa iei avantajul maxim al acestei saptamani pentru tine, gandeste mai mult in termeni de "piese in care investesc" sau lucruri clasice care iti infrumuseteaza garderoba si pe care le poti folosi oricand mult timp. Chiar mai bine de atat pentru tine este sa iti permiti sa te rasfeti cu vreo cumparatura noua numai dupa ce ti-ai pus la punct ce economii ai facut saptamana ce a trecut, ce bani ai pus deoparte pentru concediul de vara sau pentru alte nevoi viitoare, ca sa nu mai vorbim de plata cheltuielilor curente. Poate ca nu este cel mai inspirat lucru pe care il citesc dar e mult mai inteligent sa incepi sa te gandesti la ce sume vei trece anul acesta la coloana de venituri! De unde produci banii aceia noi din care vrei sa faci noi cumparaturi? Mici ajustari iti vor aduce mari satisfactii mai ales daca iti pui acei bani cash deoparte intr-un fond de investitii care o sa iti aduca beneficii clare in viitor. E vremea sa invatati si mai multe despre eficienta financiara, Berbeci dragi.

Taur

Gata de decolare spre succes? Mai stai un pic

Esti gata de decolare, Taure ? Patrarul armonios de Luna de Miercuri ajunge in Taur si iti da un fin suport pentru drumul tau in implinirea obiectivelor pe care ti le-ai propus in 2018. Insa nu este nevoie sa te propulsezi ca o nava de misiune spatiala spre Marte. O abordare mai ponderata este intotdeauna benefica pentru semnul tau zodiacal care mereu este pus pe fapte mari. Ca atare, daca te agiti din rasputeri sa obtii rezultate mari in 2018, stai un pic si intreaba-te de ce vrei acest lucru. Te afli intr-un deadline strans al unui proiect important sau incerci sa te motivezi punand presiune pe tine ? Stresul este un combustibil ieftin, Taure. Te poate ajuta sa decolezi dar nu te ajuta sa si zbori sus mult timp. Pondereaza-ti adrenalina si foloseste aceasta saptamana intelept, mai degraba planificand pasii urmatori ai succesului dorit. Focuseaza-te pe una sau maxim doua obiective pe luna. Foloseste acest timp de iarna pentru dezvoltarea ta personala. Inscrie-te la un curs online si fa o actiune practica cum ar fi sport la sala sau orice inseamna investitie in tine. Nu va dura mult si vei vedea rezultate concrete pozitive in viata ta.

Gemeni

Pregateste-te sa fii inspirat noaptea

Linia dintre ce iti imaginezi si realitate poate fi acum pentru tine mult mai subtire, gratie patrarului Lunii de Miercuri din Taur dar si a casei a 12 a mistice pe care o ai. Sub aceste auspicii, este important sa stii care iti sunt limitele. Inspiratia divina va curge prin tine in aceasta saptamana, asa ca fii pregatit sa receptionezi idei noi ce vin, in special in timpul noptii, gratie efectului Lunii asupra zodiei tale. Nu judeca ce primesti ca inspiratie, doar noteaza. Poti scrie intr-un caiet dupa ce te trezesti ce ai visat sau cu ce idee ramai in zori. Subconstientul iti poate scoate la iveala solutii nebanuite in folosul tau. Nu te grabi insa sa pui in practica orice idee inainte de a cantari bine despre ce e vorba. Verifica aspectele practice implicate daca ai vrea sa dai viata unei asemenea idei inspirate, cum ar fi costuri implicate, timpul implicat, resursele necesare. Poate te vei panica cand treci prin toate aspectele acestea pragmatice. Dar surpriza ! Este cu adevarat mult mai usor de implementat decat ai crede. Ar fi chiar benefic sa incetinesti ritmul ca sa te bucuri de etapa aceasta de pregatire a ce ai de facut, sa o savurezi. Mergi la un masaj, stai in pijama ori de cate ori poti, comanda mancare in loc sa stai cu orele in bucatarie, dormi mai mult, fa o meditatie intre treburile pe care le ai de facut. Fii pregatit, in acest spatiu de liniste, te pregatesti cu adevarat pentru ce urmeaza. Nu te teme ca in acest timp esti neproductiv. Daca esti linistit inseamna ca esti in modulul de receptie si doar asa atragi oportunitati in raza ta de actiune.

