Parcă le pică bani din cer. 3 zodii cu cel mai mare noroc financiar

Taur



Desi are noroc cu carul, nativul acestei zodii nu se considera deloc favorizat de astre. El crede ca toate sansele pe care le are i se cuvin de drept. Poate ca norocul sau vine si din faptul ca nu ii place sa riste, motiv pentru care nici nu pierde niciodata bani, nu risipeste pe nimicuri. E calculat si, vorba aceea, ban la ban trage. Perioada in care va cunoaste varful financiar va fi in jurul varstei de 40 de ani.



Leu



Atrage banii ca un magnet. Nativul Leu este seful banilor. Iubeste la nebunie luxul si duce o viata opulenta. Cheltuieste incontinuu si cu toate acestea nu ramane niciodata fara bani. Stie cum sa ii faca, le adora mirosul si va avea mereu cash, fiindca ii place sa ii vada cu ochii sai. Transforma orice pasiune intr-o afacere, de unde poate veni o mare parte din bogatia sa. Restul banilor provin din mosteniri si donatii.



Scorpion



Pe Scorpion il iubesc banii mai mult decat ii iubeste el pe ei. Duce o viata libera si ii place sa fie lipsit de griji, sa nu ii lipseasca nimic, dar in acelasi timp nici nu face eforturi prea mari pentru a castiga bani. Castiga mai mult datorita norocului decat prin munca proprie. El va fi cel care castiga potul cel mare la Loto, care mosteneste averea matusii bogate. E si inteligent si stie sa profite de orice sansa.