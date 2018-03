Prognoza meteo 3 zile. Cum va arăta vremea la începutul săptămânii viitoare

LA NOAPTE

ÎN ŢARĂ

În nord, în centru şi în est cerul va fi variabil, iar temperaturile vor coborî din nou sub pragul de ger (sub -10 grade). În celelalte zone valorile termice vor fi în general apropiate de cele specifice perioadei, nebulozitatea se va extinde treptat şi mai ales în a doua parte a nopţii, la munte vor predomina ninsorile, iar în jumătatea de sud a ţării, vor fi precipitaţii sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare, care local vor favoriza depuneri de polei.

Temperaturile minime vor fi cuprinse între -18 grade în nordul Moldovei şi în estul Transilvaniei şi 0...1 grad în sudul Banatului şi în vestul Olteniei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, unde rafalele vor depăşi 60...70 km/h, iar zăpada va fi spulberată. Izolat se va semnala ceaţă.

BUCUREŞTI

În prima parte a nopţii, cerul se va menţine parţial degajat, iar temperatura va scădea spre -5...-4 grade; apoi se va înnora, astfel că spre dimineaţă va creşte probabilitatea pentru precipitaţii mixte şi polei.

DUMINICĂ

ÎN ŢARĂ

Regimul termic va fi caracterizat de valori mult mai coborâte decât cele obişnuite în prima decadă a lunii martie şi mai ales noaptea va fi ger, în special în jumătatea de nord a ţării. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între -4 şi 4 grade, iar cele minime între -21 de grade în estul Transilvaniei şi -1 grad în vestul Olteniei. Cerul va fi variabil, mai mult noros în regiunile sud-vestice şi sudice, unde, îndeosebi în prima parte a zilei, temporar vor fi precipitaţii predominant sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Pe spaţii mici se va forma

Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări, ziua, pe litoral, iar noaptea pe crestele Munţilor Banatului şi a Carpaţilor Meridionali, unde zăpada va fi spulberată. Mai ales noaptea, pe arii restrânse, va fi ceaţă.

BUCUREŞTI

Vremea se va răci, iar valorile termice vor fi mult sub mediile climatologice; maxima termică va fi de -2...-1 grad, iar minima va fi de -8...-6 grade. Cerul va fi mai mult noros, iar în prima parte a zilei vor mai fi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat. Spre dimineaţă vor fi condiţii de ceaţă.

LUNI

ÎN ŢARĂ

Vremea se va încălzi în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile maxime se vor situa între -1 şi 8 grade, iar cele minime, în general, între -8 şi 2 grade. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, mai mult noros în regiunile vestice şi sudice, însă doar pe arii restrânse vor fi precipitaţii slabe, mai ales sub formă de ninsoare, în sud-vest. Seara şi noaptea nebulozitatea va cuprinde treptat majoritatea regiunilor şi vor fi precipitaţii mai ales sub formă de ninsoare la munte şi în Oltenia şi predominant sub formă de ploaie în Banat, Crişana, local în Muntenia şi izolat în Transilvania şi posibil şi în Dobrogea şi în Maramureş. Pe arii restrânse va fi polei.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în zona montană şi local în sud-vestul şi nord-estul teritoriului. În zonele joase de relief, dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţă.

BUCUREŞTI

Valorile termice vor fi în creştere, cu toate acestea vremea va fi în continuare mai rece decât ar fi normal în prima decadă a lunii martie; temperatura maximă va fi de 2...3 grade, iar cea minimă de -4...-2 grade. Cerul va fi înnorat, iar în a doua parte a nopţii vor fi condiţii de ploaie ce poate favoriza formarea poleiului. Vântul va sufla slab şi moderat. Trecător vor fi condiţii de ceaţă.

MARTI

ÎN ŢARĂ

Regimul termic va fi caracterizat de valori apropiate de mediile multianuale ale datei în vest, nord, centru şi pe litoral şi sub acestea în restul teritoriului. Cerul va fi mai mult noros şi pe arii relativ extinse temporar se vor semnala precipitaţii. Acestea vor fi mai ales sub formă de ninsoare la munte, mixte în sud-vest şi în zonele deluroase şi predominant sub formă de ploaie în rest. Izolat se va depune polei.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări la munte şi local în vest şi nord-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 0 şi 8 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 şi 7 grade. În zonele joase de relief din sud şi sud-est, noaptea va fi ceaţă pe arii restrânse.

BUCUREŞTI

Valorile termice vor fi în continuare mai coborâte decât mediile multianuale ale datei, chiar dacă faţă de ziua anterioară vor marca o uşoară creştere. Cerul va fi noros şi temporar va ploua. În primele ore vor fi condiţii de polei, iar noaptea de ceaţă. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimă va fi de 0...2 grade.

TENDINTA

MIERCURI

Valorile termice, în creştere faţă de ziua anterioară în toate regiunile, dar mai ales în cele extracarpatice, se vor situa în general în jurul mediilor multianuale ale datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări şi precipitaţii slabe în regiunile vestice, nordice, centrale şi izolat în restul teritoriului. Precipitaţiile vor fi sub formă de ploaie, iar la munte mixte. Izolat vor fi condiţii de polei.

Vântul va sufla slab şi moderat cu unele intensificări la munte şi pe arii restrânse în zonele mai joase de relief. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 şi 13 grade, iar cele minime între -3 şi 5 grade. În zonele joase de relief în special din sud şi din est, pe arii restrânse dimineaţa şi noaptea va fi ceaţă.

JOI, VINERI, SAMBATA

Procesul de încălzire a vremii va continua, iar probabilitatea de precipitaţii va fi mai mare în regiunile vestice, nordice şi centrale. Dimineaţa şi noaptea în zonele joase de relief vor fi condiţii de ceaţă.