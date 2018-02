Un nou război între Rusia şi Ucraina ar putea izbucni oricând. Un lider european nu crede că se va produce

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a respins vineri preocupările exprimate de premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, care a avertizat că gazoductul Nord Stream 2 riscă să genereze un conflict militar deschis între Rusia şi Ucraina.



"Am avut puncte diferite de vedere în problema gazoductului Nord Stream", a declarat Angela Merkel după întrevederea pe care a avut-o la Berlin cu Mateusz Morawiecki.



"Credem că este un proiect economic. Suntem favorabili diversificării energetice. De asemenea, vrem ca Ucraina să continue să aibă tranzit de gaz, dar credem că Nord Stream nu reprezintă niciun pericol privind diversificarea", a subliniat Angela Merkel, citată de agenţia Reuters.



Mateusz Morawiecki a evidenţiat faptul că Polonia şi Germania au interese comerciale comune, dar s-a declarat sceptic că proiectul Nord Stream 2 va dfiversifica aprovizionarea cu gaz. "Este vorba de gaz din aceeaşi sursă, adus pe alte rute. Am indicat care sunt riscurile excluderii Ucrainei din tranzit", a spus premierul Poloniei, potrivit Mediafax.



Proiectul gazoductului Nord Stream 2 "nu este necesar şi generează disensiuni puternice", amplificând probabilitatea unui război deschis între Rusia şi Ucraina, a afirmat Mateusz Morawiecki într-un interviu acordat publicaţiei Die Welt înaintea vizitei în Germania.



Proiectul are obiectivul transportării de gaz natural din Rusia spre Germania prin Marea Baltică, ocolind Polonia, Ucraina şi ţările baltice.



Mateusz Morawiecki argumentează că Ucraina este relativ în siguranţă atât timp cât deţine controlul asupra tranzitului de gaze spre Europa. În cazul în care gazul rusesc nu va mai tranzita teritoriul ucrainean, Moscova probabil va alimenta conflictul separatist din estul Ucrainei, astfel că există riscul izbucnirii unui război deschis între Ucraina şi Rusia, explică Morawiecki, citat de site-ul TheNews.pl şi de EUObserver.