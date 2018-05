5 sfaturi cum sa economisiti la cumparaturi, al 4-lea punct ne-a uimit si pe noi

Timpurile cand puteam cumpara totul doar din magazinele fizice sunt demult apuse. Traim in era in care datorita catorva click-uri putem cumpara din confortul casei noastre aproape orice. Cumparaturile online sunt in plus foarte avantajoase, mai ales daca doriti sa economisiti si mai mult, atunci cu siguranta veti citi acest articol pana la sfarsit. Pana la urma ponturi grozave cum sa cumparati avantajos nu sunt niciodata suficiente.



Transportul gratuit



Chiar daca cumparaturile online se bucura de o popularitate mare, un punct sensibil devine costul transportului, care sa spunem cinstit nu este intotdeauna cel mai avantajos, astfel cumparaturile devenind mai putin placute. Multe magazine online realizeaza acest lucru si de aceea incearca sa faca un compromis. Acesta consta in faptul, ca trebuie sa aveti o suma minima pentru produsele comandate, iar ca bonus veti primi transport gratuit.



Vouchere si coduri de reducere



Cheia pentru cumparaturi avantajoase sunt desigur si voucherele si codurile de reducere. Unde le putem gasi? Mult mai simplu decat ati crezut. Chiar daca ofertele promotionale si le fac magazinele online singure, cautarea reducerilor v-ar lua o vesnicie. De aceea o solutie foarte simpla sunt tocmai portalurile de vouchere unde veti gasi o mulțime de coduri, vouchere sau alte reduceri intr-un singur loc.



