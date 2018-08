A scăpat CU VIAŢĂ dintr-un accident cumplit, dar A MURIT câteva ore mai târziu! Ce s-a întâmplat este CUTREMURĂTOR

Primul accident in care a fost implicata femeia a avut loc in orasul Bundoran din Irlanda. La cateva ore distanta, Shiva Devine a fost implicata intr-un alt accident, in urma caruia a murit. 4 persoane au fost ranite in acest ultim accident, iar Shiva Devine si un alt tanar au murit.

"Shiva era o persoana minunata, avea mereu zambetul pe buze. Cred ca pur si simplu nu a mai avut zile. Era foarte populara in cercul de prieteni. Este trist faptul ca nu o vom mai putea vedea niciodata", a declarat o persoana apropiata de Shiva Devine.