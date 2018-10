COTAR: Am ajuns la un consens cu ASF în privinţa asigurărilor auto obligatorii RCA

"Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România salută dialogul cu reprezentanţii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) şi s-a ajuns la consens, în privinţa asigurărilor auto obligatorii. Membrii COTAR au avut, zilele acestea, o întrevedere cu preşedintele ASF, Leonardo Badea, la sediul ASF, pentru a discuta propunerile de modificare a legii RCA şi situaţia pieţei asigurărilor auto obligatorii. Reprezentanţii COTAR au analizat, alături de preşedintele ASF, oportunitatea armonizării legislaţiei româneşti, cu cea europeană, în privinţa asigurării obligatorii de răspundere civilă", se menţionează în comunicatul citat.



În acest context, preşedintele Confederaţiei, Vasile Ştefănescu, a afirmat că se doreşte soluţionarea cât mai eficientă a problemei legată de RCA şi semnalată de către transportatori.



"Salutăm acest dialog avut cu preşedintele ASF, Leonardo Badea, şi dorim soluţionarea cât mai eficientă a acestei probleme semnalate de transportatori. Avem toată convingerea că, împreună cu Leonardo Badea, în care am avut mereu un partener de dialog, vom putea asigura stabilitate pe piaţa RCA. Constatăm că am ajuns la o normalitate în care tarifele au intrat într-o zonă de stabilitate, societăţile au devenit mai responsabile şi chiar există noi jucători pe această piaţă. Pachetul legislativ privind piaţa RCA, intrat în vigoare de mai bine de un an, a adus stabilitate şi a influenţat, de asemenea, în mod pozitiv, evoluţia acestui segment al pieţei asigurărilor. Salutăm acest dialog avut cu Leonardo Badea şi aşteptăm următoarea rundă de negocieri, privind piaţa asigurărilor auto obligatorii", a spus Ştefănescu.



Potrivit sursei citate, transportatorii rutieri îşi mai doresc să fie protejate interesele cetăţenilor, ale consumatorilor, prin toate măsurile legislative implementate, şi apreciază modificările survenite în ultimul an, în relaţia cu asiguratorii, "după un adevărat război declanşat în anul 2015, care nu a adus beneficii niciuneia dintre părţi".