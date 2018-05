Gabriel Oprea confirmă întâlnirile de la K2 şi T14:Dîncu, cel mai bun jucător de tenis. Ce spune despre întâlnirea din seara alegerilor

"Ne întâlneam la K2. K2 este sala de protocol al SRI. T 14 era un fel de club, e mult spus. Erau acolo două terenuri de tenis și o sală de mese. Am jucat tenis acolo. Era ziua lui Maior, de exemplu. Veneau oamenii din sistem, se mânca, se bea câte ceva și se spunea «la mulți ani». Era o petrece între oameni in diferite funcții, asta se face în toate instituțiile. Erau discuții omenesti, și despre copii, și despre familie, poate și despre politică. Eu nu am auzit despre arestări la mesele la care eu am participat", a povestit Oprea, într-un interviu pentru stiripesurse.ro.

Oprea a declarat că a jucat tenis cu Maior, cu Dîncu. Întrebat care era cel mai bun jucător, fostul vicepremier a răspuns: „Dîncu juca bine. L-am văzut jucând tenis pe domnul Dragnea, dar nu am jucat cu el. Eu cu Liviu am fost colegi, amici, când mi-a cerut ajutorul i l-am acordat. N-am pescuit".

Gabriel Oprea a vobit şi despre ce s-a întâmplat în noaptea alegerilor din 2009 "în sufrageria sa".

"Cu Maior eram prieten de când am fost peşedintele Rezervelor de stat în Guvernul Năstase. (...) Îl cunoşteam foarte bine, îl simpatizam, ulterior am devenit amândoi parlamentari (...) eu am considerat ca am o relaţie de prietenie cu Maior. (...) Am avut multe intâlniri, petreceri cum spuneti dvs. Era o zi specială, era 6 decembrie şi toată lumea se gândea cine va fi preşedintele României. (Aveaţi o simpatie pentru Băsescu, nu pentru Geoană n. red.) mă dăduse afară şi era normal să nu-l simpatizez atunci. N-am nimic cu Geoană, am rămas amici, cred că dacă mă ţinea lângă el ajungea preşedintele României. Le-am zis: "NU veniţi la mine?" (I-am chemat n.erd.) cu o zi doua înainte, pe unii în ziua aia din ce îmi mai amintesc căci au trecut totuşi 10 ani. L-am chemat pe Onţanu, pe Iordănescu, pe Dîncu, pe amicul meu Andronic şi pe Maior. I-am spus, pentu că lui îi plăceau micii de la Cocoşatu, "vezi ca am luat mici". Cu o zi înainte mi-a zis: "Gabi nu pot să vin!" şi seara pe la 7-8 am mâncat, aşteptam toţi ora 21, toata lumea. Au fost discuţii despre noaptea aceea pentru că a fost exploatată politic, mediatic, ca o bombă. Vorbeam politică, era ziua lui Onţanu, i-am zis "la mulţi ani!", am jucat table. Eram gazda", a povestit Gabriel Oprea.