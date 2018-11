Gigi Becali, reacţie dură după ce a aflat că Guvernul de la Budapesta a investit milioane de euro în fotbalul din România

Gigi Becali a criticat in termeni duri faptul ca Guvernul Romaniei ii lasa pe maghiari sa investeasca in fotbalul romanesc.

"Guvernul nostru ce face? Doarme? Distruge? Aia baga bani in Romania, milioane de euro, ca sa zica dupa aia ca ne bat la noi acasa. La Armata, la noi, conduce un ministru. Si el ce face cu echipa asta care face fotbal si care nu ii lasa pe unguri sa isi bata joc in tara asta? Vrea sa o distruga! Guvernul nostru zice: nu mai am nevoie de branduri! Vreau sa te distrug pe tine, Becali, care bagi si te lupti cu ungurii! Te desfiintez pe tine, Becali, sa poata ungurii sa ne bata acasa la noi! Iti dai seama cata mizerie e in tara asta? Ai un om care iti aduce milioane de euro la buget, plateste taxe, si tot vrei sa il distrugi!", a declarat Gigi Becali pentru Fanatik.

Gigi Becali a lansat un atac dur si la adresa ungurilor si a premierului maghiar Viktor Orban: "Va promit eu ca nu o sa ii las pe unguri sa castige ei in Romania. Sa faca Sepsi campioana... Dar, nu se intreaba nimeni de ce s-a ajuns aici? Astia sunt de mizerie! Guvernul de mizerie al Romaniei! Mizerie, mizerie, mizerie! Ministrul de la Armata e baiat tanar, destept, dar e servitor, e sluga. Ce spun? Avem ceva puternic si bun in tara noastra? Te daram! Eu am coeficient, ma duc in Europa, fac performanta. Am valoare, iar ei vor sa spulbere tot. Si lasa ca vin strainii... Au venit ungurii! Ca daca veneau americanii, aia era... Erau puternici, ne imprieteneam cu ei si ne descurcam. Dar asa? Ei sunt o piticanie in fata noastra! Ungaria e o piticanie! Cum sa te bata Orban la tine acasa? Cum sa las o piticanie ca Orban sa ma bata in Tara Romaneasca? Niciodata nu se va intampla asta!".

Reacţia lui Gigi Becali vine după ce Guvernul de la Budapesta a confirmat că susţine financiar două cluburi din România, Sepsi Sf. Gheorghe şi AFC Csikszereda, care au primit în acest an câte 3,2 milioane de euro.