Ilie Năstase, după reţinerea sa: "Au trecut zeci de maşini. M-au oprit numai pe mine, a fost un pont. M-au provocat

"Au trecut zeci de maşini pe lânga mine, m-au oprit numai pe mine. A doua zi m-au urmărit la spital, au stat după colţ şi m-au oprit din nou. Am fost singura maşină oprită. Nu e adevărat că n-am vrut să mă legitimez. Eram în mijlocul străzii, erau paparazzii, m-am dus 5 metri mai încolo. Eu nu l-am înjurat pe poliţist până nu mi-a pus cătuşe, m-au provocat. Eu aveam portofelul în mână să scot actele, dar mă tragea de centură, nu aveam cum să scot actele. Am recunoscut că am băut, am suflat în aparat. Era un băiat acolo care spunea că mă arestează", a spus Ilie Năstase la Antena 3.



Fostul tenismen a povestit despre o întâmplare similară, petrecută în străinătate, când poliţistul i-a dat posibilitatea să plece fără maşină.



"M-au oprit, m-au văzut că am ieşit de la restaurant. Puteţi să mergeţi cu maşina în continuare. Dacă sunteţi pericol, veniţi şi o luaţi mâine. Am lăsat maşina acolo că mi-am dat seama că omul mi-a dat o şansa. Au procedat cu cap, nu cu picioarele pe mine. M-au urmărit de la restaurant că a fost un pont. De ce m-au oprit numai pe mine. Erau trei echipaje. trei echipaje pentru o persoană.(..) O să mă duc la CEDO. M-au provocat. Le mulţumesc că m-au oprit, poate făcem un accident. Unde e pericolul dacă m-au oprit imediat?", a completat Năstase.



Postul Antena 3 a făcut publică discuţia dintre agenţii de poliţie şi Ilie Năstase care a avut loc în momentul reţinerii acestuia.



"Ilie Năstase: Dacă voi aveţi dreptul, prin lege, să arestaţi un senator...



Poliţist: Nu vă arestează nimeni.



Ilie Năstase: Nu, nu, a zis că-mi pune cătuşele.



Poliţist: Asta nu înseamnă că vă arestează.



Ilie Năstase: Vedeţi în spatele meu mai sunt ca mine. Eu am recunoscut că am băut, îmi pune cătuşele băiatu'. Să-mi pună, hai.



Poliţist: Şi dumneavoastră trebuie să vă supuneţi legii la fel ca toată lumea.



Ilie Năstase: Nu cobor. Vreau să le pună în maşină.



Poliţist: Vă rog să coborâţi din maşină.



Ilie Năstase: De ce pune mâna pe mine?



Poliţist: Ia datele... Daţi-l jos.



Ilie Năstase: Ia mâna. Ia mâna de pe mine.



Poliţist: Vă rog să coborâţi.



Ilie Năstase: Băi tu nu pui mâna pe mine, bă.



Poliţist: Vă rog frumos să coborâţi.



Ilie Năstase Tu nu pui mâna pe mine. Nu ai dreptul să pui pe mine.



Poliţist: Dar nu mai daţi în mine. Da de ce daţi...



Ilie Năstase Cobor când vreau eu.



Poliţist Coborâţi din maşină. Ce nu înţelegeţi. E Poliţia Română, vă daţi jos.



Ilie Năstase: Rupe mâna, hai rupe mâna.



Poliţist: Coborâţi din maşină. Haideţi vă rugăm frumos.



Ilie Năstase: Băi ţărane



Poliţist: Era mai uşor să coborâţi domnule Năstase. Nu avei voie să consumaşi băuturi alcoolice la volan, să ştiţi", este o parte din discuţie.



Poliţiştii rutieri au fost nevoiţi să blocheze maşina lui Ilie Năstase din cauză că fostul jucător de tenis a plecat de pe loc după un schimb de replici cu un agent, chiar dacă acesta l-a somat să oprească şi i-a cerut să se legitimize, a anunţat şeful Brigăzii Rutiere a Capitalei. Poliţiştii spun că fostul jucător de tenis a refuzat să i se facă testul, a devenit agresiv cu poliţiştii, motiv pentru care a fost necesară încătuşarea acestuia şi dus pentru recoltarea de probe biologice la sediul INML, unde a făcut totuşi testul.



Fostului jucător de tenis i-a fost întocmit astfel dosar penal privind infracţiunea de refuz de prelevare a mostrelor biologice, a fost amendat şi cu 1.000 de lei şi a fost lăsat să plece acasă.



Apoi, în jurul orei 11.00, Ilie Năstase a fost prins din nou în trafic, în zona Şoselei Ştefan cel Mare, când făcea un viraj stânga peste linia continuă, cu un scuter, fără a avea dreptul de a conduce. Pentru faptul că a trecut peste linia continuă, fostul jucător de tenis a fost amendat cu încă 1.305 lei şi 6 puncte de penalizare.