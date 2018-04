Incredibil de real! După zodia sa, cine riscă să rămână singur

Fiecare zodie are un motiv principal pentru care isi indeparteaza pentru totdeauna un partener sau chiar mai multi, pana cand risca sa ramana singura.

Unele zodii sunt mai predispuse la acest lucru decat altele. Iata clasamentul, descrescator de la zodia cu cea mai mare sansa sa ramana singura pana la cea cu cele mai putine sanse.

1. VARSATOR

Nu e nicio surpriza, Varsatorul este cunoscut ca fantoma zodiacului. El poate ajunge singur pentru ca se simte mai in siguranta cu el insusi decat cu oricine altcineva. El isi gaseste fericirea pura in singuratatea adanca. Varsatorii sunt suflete profunde si cand se conecteaza, o fac adanc. Oricum, aceste conexiuni sunt prea rare si de regula nu se prea intampla. Varsatorii sunt placuti de multi insa ei nu prea plac multa lume. Ei nu sunt ca restul lumii. Varsatorul este un mare visator si intotdeauna va crede ca exista ceva mult mai bun in afara de ce are.

Atitudinea lui solitara il face pe partener sa se indoiasca ca s-a comis cu adevarat. El are nevoie de spatiul lui, trebuie sa fie singur ca sa se gandeasca. Acest timp de singuratate este foarte greu de acceptat de un partener care ii interpreteaza spatiul drept lene de a se implica in relatie.

2. BERBEC

Acest semn de foc respira pasiune dar trebuie sa gestionezi cu atentie acest foc. Berbecul stie ce vrea si intotdeauna se duce sa obtina. Aceasta determinare este admirabila dar nu mereu eficienta. El tinde sa sara inainte de a privi. Berbecul isi poate trata iubirea ca pe un proiect. Poate deveni obsedat pana cand pune stapanire, insa sa se plictiseasca imediat ce a obtinut ce a vrut. Berbecul vrea mereu ceea ce nu poate avea. Dupa ce te va avea, nu te va mai vrea. Este simplu, pentru ca este condus doar de pasiune.

Berbecul este un semn puternic care are nevoie de un partener puternic. Este foarte orientat spre dezvoltarea persoanala si cresterea sa. Este greu sa gaseasca o pereche sa se potriveasca cu el. Foarte usor poate speria un semn zodiacal mai sensibil cu intensitatea sa.

3. CAPRICORN

Un Capricorn stie cum sa joace jocurile tari ale vietii. Munceste mult si are standarde foarte ridicate. Nu este nimic in neregula sa fii asa de pretentios insa alte semne pot fi usor intimidate de succesul unui Capricorn si se rusineaza intr-o relatie cu el. Carcasa Capricornului este una greu de spart dar o data ce reusesti, il vei avea pentru totdeauna.

Capricornul este extrem de selectiv, dar este si extrem de loial. Este greu sa reusesti sa il cunosti pentru ca este atat de orientat spre munca. Timpul inseamna bani la propriu pentru ei, asa ca ai face bine sa valorezi ceva daca ii consumi timpul. Capricornul este foarte dominant si nu face compromisuri. Nu ii condamna, au agenda atat de plina. Tind sa vada doar lucrurile si oamenii care se incadreaza in agenda lor ocupata.

4. FECIOARA

Singurul motiv pentru care Fecioara poate sfarsi singura este pentru ca nu se simte suficient de buna pentru nimeni. Fecioara este semnul perfectionist al zodiacului si asta transmite insecuritate. Este unul din cele mai sensibile semne. Fecioara nu este un semn zodiacal care merge o data cu valul. Ea prefera structura. Fecioara vrea un partener stabil pe care se poate baza.

Fecioara este tipul de persoana care doreste sa realizeze si mai mult, si mai mult. Nu este o problema, ba chiar e bine dar nu in relatii. Partenerul tau nu este proiectul tau, repeta : partenerul tau nu este proiectul tau. Fecioara nu vrea sa tina cont ca sunt multi oameni care functioneaza bine in haos si nu in abilitatile organizationale ale Fecioarei. In loc sa tot incerci sa iti schimbi partenerul, incearca intai sa vorbesti cu el despre ce problema aveti. Nu poti indrepta si repara chiar tot asa cum iti place tie.

