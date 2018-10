TURNU MĂGURELE-UNIVERSITATEA CRAIOVA CUPA ROMANIEI LIVE VIDEO, meciul zilei. Programul complet al optimilor

TURNU MĂGURELE-UNIVERSITATEA CRAIOVA CUPA ROMANIEI LIVE VIDEO. Turnu Magurele a ocupat in sezonul trecut pozitia a treia in al treilea esalon fotbalistic din Romania. Gruparea antrenata de Erik Lincar a eliminat in tururile precedente din Cupa Romaniei, Rosiorii de Vede, scor 3-0, CS Balotesti, scor 3-2 si Rapid Bucuresti cu 2-0.

Oltenii lui Devis Mangia sunt ultimii câştigători ai competiţiei şi vor lupta marţi seara să îşi apere trofeul. Au eliminat pana acum fostul lider din liga secundă, Sportul Snagov, cu 2-0 in deplasare. Locul 3 in Liga I din Romania, CSU Craiova este la 2 puncte de liderul FCSB, iar in urmatoarea etapa se va deplasa la Iasi, pentru partida cu Politehnica.

Programul celor opt meciuri şi televizările:

Marţi

AFC Hermannstadt – FC Voluntari, ora 16.30 (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport);

Turris-Oltul Turnu Măgurele – CSU Craiova, ora 19.00 (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport);

CSM Politehnica Iaşi – FC Viitorul, ora 21.45 (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport).

Miercuri

CS Mioveni – Sepsi OSK Sf. Gheorghe, ora 16.30 (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport);

FC Universitatea Cluj – AFC Astra, ora 19.00 (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport);

Gaz Metan Mediaş – CFR 1907 Cluj, ora 21.45 (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus);

Joi

AFK Csikszereda – Dinamo, ora 19.00 (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus);

Dunărea Călăraşi – FCSB, ora 21.45 (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus).

În caz de egalitate după 90 de minute de joc, se procedează la prelungiri şi, după caz, la executarea loviturilor de departajare.