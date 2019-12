Şoc în sport! Partenerul de dublu al lui Roger Federer, doi ani de închisoare cu suspendare dupa ce a violat o jucătoare de tenis

Procurorul a cerut o pedeapsa de 4 ani de inchisoare, dar condamnarea a fost doar de 2 ani de inchisoare cu suspendare intrucat judecatorul a considerat ca nu exista suficiente probe pentru o pedeapsa mai dura, informeaza GoTennis. Incidentul s-a petrecut in octombrie 2014, cand Yves Allegro, din postura de antrenor al Federatiei de Tenis din Elvetia, s-a deplasat la Tallinn (Estonia) pentru o conferinta organizata de Federatia continentala. Aici a intalnit o fosta jucatoare din Austria, al carei nume nu a fost facut public, care l-a acuzat pe Allegro ca a violat-o si ca a ranit-o.

Şoc în showbiz! Doi artişti celebri, condamnaţi la ÎNCHISOARE pentru VIOL ÎN GRUP

Chiar daca acest caz a ajuns in instanta, Allegro a fost pastrat in functia de antrenor al Federatiei de Tenis din Elvetia. Acesta a fost partenerul de dublu al lui Roger Federer in numeroase turnee si la Cupa Davis, reusind sa castige competitiile de la Viena (2003) si Halle (2005).